      събота, 06.12.25
          Героичен Астън Вила съкруши Арсенал в последната секунда

          Победното попадение реализира Емилиано Буендия

          Снимка: БГНЕС
          Астън Вила надви Арсенал с 2:1 у дома в първа среща от 15-ия кръг на английската Висша лига. Бирмингамци нанесоха първа загуба на „топчиите“ от август насам, когато момчетата на Микел Артета паднаха от шампиона Ливърпул с 0:1.

          На „Вила Парк“ домакините затвърдиха амбициите си за титла със страхотно себераздаване до последния момент, когато и ликуваха с ценните три точки. Мати Кеш изведе тима на Унай Емери напред в резултата след 36 минути игра, когато простреля Давид Рая от труден ъгъл. В началото на втората част обаче основният кандидат за титлата реагира и заслужено изравни чрез резервата Леандро Тросар, който бе на точното място, за да направи добавка за 1:1. Арсенал обаче дръпна ръчната в следващите минути и Вила на свой ред можеше отново да поведе, но Дониел Мален направи пропуск. Мачът вървеше към реми, когато друга от смените на домакините – Емилиано Буендия, хвърли в екстаз феновете по трибуните с премерено изпълнение след няколко поредни добри намеси на гостите в отбрана.

          Така Вила нанесе първо поражение на съперника от август насам – серия от 18 последователни срещи без загуба за Арсенал във всички турнири (15 победи и 3 равенства). Единственото им поражение беше от шампиона Ливърпул. Арсенал остава лидер с 33 точки, но Вила е вече на три от тях. Манчестър Сити пък може да се доближи на две от върха при успех над новака Съндърланд по-късно днес.

          В следващия кръг Астън Вила гостува на Уест Хем, а Арсенал приема Уулвърхемптън. Преди това и двата тима имат ангажименти в Европа. Вила гостува на Базел в Лига Европа, а Арсенал има визита на Брюж в Шампионската лига. 

          Последвайте Евроком в Google News

