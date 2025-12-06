Гръцки фермери пак блокираха границата при „Кулата“–„Промахон“

Гръцките фермери отново изкараха трактори и селскостопанска техника на пътя и за четвърти пореден път блокираха движението през ГКПП „Кулата“–„Промахон“. Блокадата започна преди обяд, когато протестиращите затвориха и двете посоки за тежкотоварни автомобили.

От българска страна камионите се спират на около 500 метра преди пункта, като шофьорите могат да изчакат на място или да се пренасочат към алтернативния граничен пункт „Илинден“–„Ексохи“, който остава отворен.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавени евросубсидии. В същото време в страната избухна мащабен корупционен скандал в агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че разбира недоволството на земеделците и увери, че през 2025 г. те ще получат 3.7 млрд. евро – с 500 млн. повече от предходната година.