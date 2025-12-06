Интер разгроми Комо с 4:0 у дома на „Джузепе Меаца“ в двубой от 14-ия кръг на Серия А! Успехът за „нерадзурите“ дойде с голове на Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам, Хакан Чалханоолу и Карлос Аугусто. По този начин те събраха 30 точки и излязоха на върха във временното класиране, докато Комо остава с 24 точки и заема 6-а позиция.

В Милано домакините поведоха в резултата още в 11-ата минута, когато Луиш Енрике намери Лаутаро Мартинес в наказателното поле и аржентинецът хладнокръвно вкара в долния десен ъгъл!

В 57-ата минута Ян Зомер направи страхотно спасяване при удар на Максимо Пероне, а 2 минути след това Интер удвои! Федерико Димарко центрира от ъглов удар, след който Маркус Тюрам си освободи пространство в наказателното поле и засече топката в горния ляв ъгъл за 2:0!

В 64-ата минута Димарко също се разписа, но попадението му не бе зачетено заради засада.

Комо можеше да върне интригата в 67-ата минута, но защитник на Интер блокира удар на Нико Пас. Шест минути след това Жан Бюте се намеси при изстрел на Лаутаро.

В 81-ата минута домакините решиха всичко в мача, след като топката стигна до Хакан Чалхаоолу след контраатака на Интер и турчинът с добре насочен удар по диагонала я прати в долния десен ъгъл!

Крайното 4:0 за хората на Кристиан Киву оформи Карлос Аугусто, който в 86-ата минута посрещна центриране отляво на Димарко и с акробатичен удар от въздуха реализира последното попадение в мача, който беляза първата домакинска победа на Интер в Серия А от почти месец.