НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Интер разгроми Комо с 4:0 

          По този начин те събраха 30 точки и излязоха на върха във временното класиране, докато Комо остава с 24 точки и заема 6-а позиция

          0
          9
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Интер разгроми Комо с 4:0 у дома на „Джузепе Меаца“ в двубой от 14-ия кръг на Серия А! Успехът за „нерадзурите“ дойде с голове на Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам, Хакан Чалханоолу и Карлос Аугусто. По този начин те събраха 30 точки и излязоха на върха във временното класиране, докато Комо остава с 24 точки и заема 6-а позиция.

          - Реклама -

          В Милано домакините поведоха в резултата още в 11-ата минута, когато Луиш Енрике намери Лаутаро Мартинес в наказателното поле и аржентинецът хладнокръвно вкара в долния десен ъгъл!

          В 57-ата минута Ян Зомер направи страхотно спасяване при удар на Максимо Пероне, а 2 минути след това Интер удвои! Федерико Димарко центрира от ъглов удар, след който Маркус Тюрам си освободи пространство в наказателното поле и засече топката в горния ляв ъгъл за 2:0!

          В 64-ата минута Димарко също се разписа, но попадението му не бе зачетено заради засада.

          Комо можеше да върне интригата в 67-ата минута, но защитник на Интер блокира удар на Нико Пас. Шест минути след това Жан Бюте се намеси при изстрел на Лаутаро.

          В 81-ата минута домакините решиха всичко в мача, след като топката стигна до Хакан Чалхаоолу след контраатака на Интер и турчинът с добре насочен удар по диагонала я прати в долния десен ъгъл!

          Крайното 4:0 за хората на Кристиан Киву оформи Карлос Аугусто, който в 86-ата минута посрещна центриране отляво на Димарко и с акробатичен удар от въздуха реализира последното попадение в мача, който беляза първата домакинска победа на Интер в Серия А от почти месец.

          Интер разгроми Комо с 4:0 у дома на „Джузепе Меаца“ в двубой от 14-ия кръг на Серия А! Успехът за „нерадзурите“ дойде с голове на Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам, Хакан Чалханоолу и Карлос Аугусто. По този начин те събраха 30 точки и излязоха на върха във временното класиране, докато Комо остава с 24 точки и заема 6-а позиция.

          - Реклама -

          В Милано домакините поведоха в резултата още в 11-ата минута, когато Луиш Енрике намери Лаутаро Мартинес в наказателното поле и аржентинецът хладнокръвно вкара в долния десен ъгъл!

          В 57-ата минута Ян Зомер направи страхотно спасяване при удар на Максимо Пероне, а 2 минути след това Интер удвои! Федерико Димарко центрира от ъглов удар, след който Маркус Тюрам си освободи пространство в наказателното поле и засече топката в горния ляв ъгъл за 2:0!

          В 64-ата минута Димарко също се разписа, но попадението му не бе зачетено заради засада.

          Комо можеше да върне интригата в 67-ата минута, но защитник на Интер блокира удар на Нико Пас. Шест минути след това Жан Бюте се намеси при изстрел на Лаутаро.

          В 81-ата минута домакините решиха всичко в мача, след като топката стигна до Хакан Чалхаоолу след контраатака на Интер и турчинът с добре насочен удар по диагонала я прати в долния десен ъгъл!

          Крайното 4:0 за хората на Кристиан Киву оформи Карлос Аугусто, който в 86-ата минута посрещна центриране отляво на Димарко и с акробатичен удар от въздуха реализира последното попадение в мача, който беляза първата домакинска победа на Интер в Серия А от почти месец.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Барселона разби Бетис с 5:3

          Станимир Бакалов -
          Барселона постигна шеста поредна победа в Ла Лига, след като надви Бетис с 5:3 като гост в голово шоу от 15-ия кръг на испанското...
          Спорт

          Лийдс с десет човека задълбочи кризата в Ливърпул

          Станимир Бакалов -
          Лийдс и Ливърпул сътвориха истински спектакъл, завършвайки наравно 3:3 в спиращ дъха сблъсък от Висшата лига. Българнският национал Илия Груев започна като титуляр за...
          Спорт

          Сасуоло победи Фиорентина с 3:1

          Станимир Бакалов -
          Сасуоло победи Фиорентина с 3:1 у дома в мач от 14-ия кръг на Серия А. „Неровердите“ са осми с 20 точки, докато „Ла Виола“...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions