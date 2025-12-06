Иван Иванов: Когато правителството има цел, резултатите не закъсняват

„Когато има управление, което работи за българските граждани, резултатите не закъсняват. Това доказва обновеният водопровод в село Едрево, финансиран със средства от държавата.“ Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Иванов при откриването на новия проект.

Той подчерта, че все още има населени места с дългогодишни водни проблеми и решаването им е един от основните приоритети на правителството.



„Вярвам, че гражданите виждат този напредък и ще можем да продължим Инвестиционната програма през следващите месеци“, посочи министърът.

Кметът на община Николаево благодари за съдействието на МРРБ и подчерта, че с реализираната инвестиция се решава проблем, продължил повече от 15 години.

На събитието присъстваха вицепремиерът Атанас Зафиров, зам.-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, министърът на околната среда Манол Генов и представители на местната власт.