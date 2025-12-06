НА ЖИВО
          Иван Иванов: Когато правителството има цел, резултатите не закъсняват

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          „Когато има управление, което работи за българските граждани, резултатите не закъсняват. Това доказва обновеният водопровод в село Едрево, финансиран със средства от държавата.“ Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Иванов при откриването на новия проект.

          Той подчерта, че все още има населени места с дългогодишни водни проблеми и решаването им е един от основните приоритети на правителството.

          „Вярвам, че гражданите виждат този напредък и ще можем да продължим Инвестиционната програма през следващите месеци“, посочи министърът.

          Кметът на община Николаево благодари за съдействието на МРРБ и подчерта, че с реализираната инвестиция се решава проблем, продължил повече от 15 години.

          На събитието присъстваха вицепремиерът Атанас Зафиров, зам.-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, министърът на околната среда Манол Генов и представители на местната власт.

