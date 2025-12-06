НА ЖИВО
      неделя, 07.12.25
          Каров: Мицкоски служи на „Сръбски свят", не на Македония

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Драги Каров заяви, че ако Християн Мицкоски наистина искаше независима Северна Македония, българите отдавна щяха да бъдат вписани в Конституцията. Според него македонското правителство подпомага сръбската политика и работи за проекта „Сръбски свят“, а не за интересите на страната.

          Каров определи Мицкоски като човек с „сърбоманска менталност“, който нарочно блокира включването на българите в Конституцията и така спира европейския път на Северна Македония. Той посочи, че политиката в Скопие се диктува от Сърбия, която според него традиционно е враждебно настроена към България.

          Той отправи тежки обвинения към сръбската политика на Балканите и заяви, че в Северна Македония се води системна кампания на омраза срещу българите, в която участват институциите, медиите и службите. Според него България трябва да намери механизми да спре тази политика, защото македонските политици възприемат страната ни като слаба и без реакция.

