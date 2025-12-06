Каров: Мицкоски служи на „Сръбски свят“, не на Македония

Драги Каров заяви, че ако Християн Мицкоски наистина искаше независима Северна Македония, българите отдавна щяха да бъдат вписани в Конституцията. Според него македонското правителство подпомага сръбската политика и работи за проекта „Сръбски свят“, а не за интересите на страната.

Каров определи Мицкоски като човек с „сърбоманска менталност“, който нарочно блокира включването на българите в Конституцията и така спира европейския път на Северна Македония. Той посочи, че политиката в Скопие се диктува от Сърбия, която според него традиционно е враждебно настроена към България.

Той отправи тежки обвинения към сръбската политика на Балканите и заяви, че в Северна Македония се води системна кампания на омраза срещу българите, в която участват институциите, медиите и службите. Според него България трябва да намери механизми да спре тази политика, защото македонските политици възприемат страната ни като слаба и без реакция.