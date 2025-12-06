Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас подчерта, че Съединените щати продължават да бъдат основният съюзник на Европа, въпреки острата критика към европейските институции в новата стратегия за национална сигурност на САЩ.
- Реклама -
На дипломатическата конференция в Доха тя заяви, че част от критиките са основателни, но това не променя стратегическото партньорство между Брюксел и Вашингтон.
Тя увери, че въпреки разминаванията, трансатлантическото сътрудничество остава фундаментално за сигурността на Европа.
Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас подчерта, че Съединените щати продължават да бъдат основният съюзник на Европа, въпреки острата критика към европейските институции в новата стратегия за национална сигурност на САЩ.
- Реклама -
На дипломатическата конференция в Доха тя заяви, че част от критиките са основателни, но това не променя стратегическото партньорство между Брюксел и Вашингтон.
Тя увери, че въпреки разминаванията, трансатлантическото сътрудничество остава фундаментално за сигурността на Европа.
не може ли да чете и зацепва: Тръмп: „Европа е изправена пред цивилизационно заличаване“, а? А??
кукавата Калас толко си може.
Кая Калас: САЩ остават ключов партньор на Европа въпреки критиките!
Ключът от бараката ви е в него- в САЩ! Ще го молите и да му го лапате! Това до някъде ви и харесва! Факт !!! Вие Вяра нямате! Имате задник за всичко! Бог няма да ви прости това !!! Вървите срещу естеството на ЧОВЕКА !!! Мразите Бога! Почитате нескрито дявола !!! Вие сте мутация на съвременни хора! Искате да бъдете робовладелци на Съвременната цивилизация???! На вашият един златен милиард???! Вие Нямате да имате път към звездите и братята Ни по Разум !!! Вие Не Сте Част от НЕГО !!! ОТ РАЗУМЪТ БОЖИ !!! Вие сте твари … Прасета! Жалко. СПРЕТЕ СЕ!!!
А ,на кой щяхме да лапаме к..а ,ако бяхме останали във варшавският договор бе дядо? Аман от предатели, на възрожденските идеи на почти всички герои! На такива като теб почитатели на сатаните руски,Дякона -Игнатий е резвал стафидките проруски! И не споменавай Бога,безбожни подръжници на убийците руски!
Иван Кировски отговори на Дядо!
не е крива цялата Европа, а само соросоидните либерасти, чиито остатъци все още са на власт. Скоро ще се промени всичко, стига тия ГМО-та да не направят някоя малка ядрена война.
Едва ли
Европа е под контрол на Глобалисти
Евроатлантически неОпределени нещастници опропастихте Европа!!!
Тотално изплиска легена🤣🤣🤣🤣
Няма да е за дълго
И аз искам Моника Белучи за партньор, ама тя не ме отчита
Русия и Китай ви изгониха от Африка, няма от къде да крадете вече, капиталистически, крадливи, бедняци.
Маята Каласпурница е тъпо парче, като останалите олигофрени от ЕК!