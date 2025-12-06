Кая Калас: САЩ остават ключов партньор на Европа въпреки критиките

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас подчерта, че Съединените щати продължават да бъдат основният съюзник на Европа, въпреки острата критика към европейските институции в новата стратегия за национална сигурност на САЩ.

На дипломатическата конференция в Доха тя заяви, че част от критиките са основателни, но това не променя стратегическото партньорство между Брюксел и Вашингтон.

„САЩ все още са нашият най-голям съюзник. Понякога сме на различно мнение, но основният принцип остава — трябва да стоим заедно“, подчерта Калас.



Тя увери, че въпреки разминаванията, трансатлантическото сътрудничество остава фундаментално за сигурността на Европа.



