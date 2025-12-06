НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Кая Калас: САЩ остават ключов партньор на Европа въпреки критиките

          13
          130
          Кая Калас
          Кая Калас
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас подчерта, че Съединените щати продължават да бъдат основният съюзник на Европа, въпреки острата критика към европейските институции в новата стратегия за национална сигурност на САЩ.

          - Реклама -

          На дипломатическата конференция в Доха тя заяви, че част от критиките са основателни, но това не променя стратегическото партньорство между Брюксел и Вашингтон.

          „САЩ все още са нашият най-голям съюзник. Понякога сме на различно мнение, но основният принцип остава — трябва да стоим заедно“, подчерта Калас.

          Тя увери, че въпреки разминаванията, трансатлантическото сътрудничество остава фундаментално за сигурността на Европа.

          Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас подчерта, че Съединените щати продължават да бъдат основният съюзник на Европа, въпреки острата критика към европейските институции в новата стратегия за национална сигурност на САЩ.

          - Реклама -

          На дипломатическата конференция в Доха тя заяви, че част от критиките са основателни, но това не променя стратегическото партньорство между Брюксел и Вашингтон.

          „САЩ все още са нашият най-голям съюзник. Понякога сме на различно мнение, но основният принцип остава — трябва да стоим заедно“, подчерта Калас.

          Тя увери, че въпреки разминаванията, трансатлантическото сътрудничество остава фундаментално за сигурността на Европа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мерц на първо посещение в Израел като канцлер

          Красимир Попов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц замина за първото си посещение в Израел след встъпването му в длъжност, предаде АФП. Целта на визитата е да потвърди...
          Политика

          Тридневните преговори в САЩ приключиха без пробив; Киев и Вашингтон остават ангажирани с търсене на „истински мир“

          Красимир Попов -
          Тридневните разговори между украински и американски представители приключиха в събота, 6 декември, без видим напредък, предаде АФП. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Киев остава...
          Политика

          Орбан изпраща бизнес делегация в Русия в подготовка за периода след края на войната

          Красимир Попов -
          Унгарският премиер Виктор Орбан ще изпрати бизнес делегация в Русия като подготовка за периода след края на войната в Украйна, предаде АФП. Орбан засегна отношенията...

          13 КОМЕНТАРА

          1. не може ли да чете и зацепва: Тръмп: „Европа е изправена пред цивилизационно заличаване“, а? А??

          2. Кая Калас: САЩ остават ключов партньор на Европа въпреки критиките!
            Ключът от бараката ви е в него- в САЩ! Ще го молите и да му го лапате! Това до някъде ви и харесва! Факт !!! Вие Вяра нямате! Имате задник за всичко! Бог няма да ви прости това !!! Вървите срещу естеството на ЧОВЕКА !!! Мразите Бога! Почитате нескрито дявола !!! Вие сте мутация на съвременни хора! Искате да бъдете робовладелци на Съвременната цивилизация???! На вашият един златен милиард???! Вие Нямате да имате път към звездите и братята Ни по Разум !!! Вие Не Сте Част от НЕГО !!! ОТ РАЗУМЪТ БОЖИ !!! Вие сте твари … Прасета! Жалко. СПРЕТЕ СЕ!!!

            • А ,на кой щяхме да лапаме к..а ,ако бяхме останали във варшавският договор бе дядо? Аман от предатели, на възрожденските идеи на почти всички герои! На такива като теб почитатели на сатаните руски,Дякона -Игнатий е резвал стафидките проруски! И не споменавай Бога,безбожни подръжници на убийците руски!

            • не е крива цялата Европа, а само соросоидните либерасти, чиито остатъци все още са на власт. Скоро ще се промени всичко, стига тия ГМО-та да не направят някоя малка ядрена война.

          8. Русия и Китай ви изгониха от Африка, няма от къде да крадете вече, капиталистически, крадливи, бедняци.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions