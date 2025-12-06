Класика за Манчестър Сити

Манчестър Сити продължи победния си ход във Висшата лига. „Гражданите“ биха новака Съндърланд с 3:0 и се приближиха само на две точки от лидера Арсенал, който по-рано през деня загуби от Астън Вила.

Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Фил Фоудън бяха голмайсторите за отбора на Пеп Гуардиола. Съндърланд завърши мача с десет души, като в добавеното време Люк О’Ниен бе изгонен с червен картон, като влезе в игра като резерва само пет минути по-рано.