Лео Меси отсвири Португалия

Мегазвездата на световния футбол Лионел Меси, актуален световен шампион с Аржентина, даде своята прогноза за Мондиал 2016. Той обяви кои ще са на тежките противници на родината му на Мондиал 2026, който ще се проведе в три държави (Мексико, САЩ и Канада).

„Има много добри отбори като Испания, отново Франция, Англия, Бразилия, която отдавна не е печелила, Германия. Много е трудно, но ще се борим, ще дадем всичко от себе си“, „Бълхата“, който е капитан на „гаучосите“, пред ESPN.

Интересното е, че аржентинецът не постави сред фаворитите Португалия, в чиито състав ще бъде най-големият му съперник в кариерата Кристиано Роналдо. Пренебрегна и Хърватия с легендата Лука Модрич. „Ватрените“ са неизменно в Топ 3 на последните две световни първенства (Мондиал 2018 – втори и Мондиал 2022 – трети).