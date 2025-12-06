Лийдс с десет човека задълбочи кризата в Ливърпул

Лийдс и Ливърпул сътвориха истински спектакъл, завършвайки наравно 3:3 в спиращ дъха сблъсък от Висшата лига. Българнският национал Илия Груев започна като титуляр за домакините и остана на терана до 65-ата минута, когато бе сменен и изпусна головото шоу.

Двубоят предложи всичко на зрителите – нулево първо полувреме, последвано от шест гола през втората част. Ливърпул пропиля аванс от два гола, успя отново да поведе в 80-ата минута, но бе шокиран дълбоко в добавеното време от попадението на Ао Танака.

Мачът започна с агресивна игра на домакините, като още във 2-ата минута Окафор стреля опасно покрай гредата. Постепенно Ливърпул овладя инициативата. В 16-ата минута „мърсисайдци“ бяха най-близо до гола, когато Къртис Джоунс нацели напречната греда с мощен удар, който остави вратаря Пери безпомощен.

В 27-ата минута Върджил ван Дайк пропусна отлично положение, стреляйки с глава над вратата след центриране на Собослай. Въпреки няколкото добри ситуации, полувремето завърши при 0:0.

Втората част стартира кошмарно за домакините. В 48-ата минута Джо Родон направи подарък на съперника със сгрешен пас. Топката стигна до Уго Екитике, който хладнокръвно реализира за 0:1.

Само две минути по-късно, в 50-ата минута, Екитике удвои. След центриране на Брадли и рикошет, французинът се оказа най-съобразителен и вкара за 0:2. Ситуацията бе преразгледана от ВАР за засада, но голът бе зачетен.

Изглеждаше, че Ливърпул контролира мача, докато не дойде момент на безумие от Ибрахима Конате. В 70-ата минута защитникът извърши напълно ненужно и закъсняло нарушение срещу Гнонто, който дори излизаше от терена. Реферът отсъди дузпа, а Доминик Калвърт-Люин бе точен от бялата точка в 73-ата минута за 1:2.

Това вдъхна нови сили на Лийдс и „Еланд Роуд“ изригна само три минути по-късно. В 76-ата минута, след отлична многоходова комбинация, Щах проби и стреля в близкия ъгъл на Алисон, изравнявайки резултата – 2:2.

Драмата продължи с пълна сила. В 80-ата минута Мак Алистър пропусна хитро топката, позволявайки на Доминик Собослай да остане непокрит и да вкара за 2:3. Изглеждаше, че това е победният гол за гостите.

Съдията даде цели 9 минути продължение, в които Лийдс хвърли всичко в атака. Усилията им се отплатиха в 95-ата минута. След центриране от ъглов удар защитата на Ливърпул не успя да изчисти, топката прелетя към втора греда, където дебнеше Ао Танака. Японският халф не сгреши от няколко метра, забивайки топката в мрежата за крайното 3:3, с което оформи един от най-лудите мачове за сезона.