      събота, 06.12.25
          Любен Дилов-син: „Готови сме за избори, но трябва да мислим и за държавата"

          Снимка: БГНЕС
          Политически най-изгодният ход е незабавна оставка и предсрочни избори, но трябва да се помисли за държавата. Това заяви депутатът от ГЕРБ–СДС Любен Дилов-син.

          „Не подкрепям обявените от протеста цели, но иначе го харесвам, подкрепям протести. Всичките ми приятели са мои политически опоненти“, каза той.

          По думите му в България има много политици, но малко държавници. Дилов-син подчерта, че ситуацията далеч не е „розова“ и отбеляза поведението на Асен Василев като пример. Според него управляващите са се опитали да стабилизират хаоса, но комуникацията е била основният проблем, включително липсата на дебат за философията зад увеличението на данък „дивидент“.

          „Жертваме много политически принципи, за да стабилизираме държавата“, отбеляза още той.

          Дилов-син смята, че има сериозно обществено напрежение и че различни политически сили се опитват да се възползват от него.

          По повод свой стар коментар за полицията той уточни:

          „Аз не казах това. Казах, че по мое време беше нормално полицията да бие хулиганите, а не обратното… Аз не искам някой да бие някого, искам да се държим като цивилизованите държави.“

          Той заяви, че продължава да харесва предишния проектобюджет повече от новия.

          132 КОМЕНТАРА

          4. Ти ли мислиш за държавата бре мазен тип, народа не Ви иска лицемерието си го дръж в къщи.

          9. Абе фъфльо като мислиш за държавата защо не отидеш да работиш а отиде при Боко да му лижеш задника

          15. Фефльо ти ли мислиш за държавата. Навряхте се и пуснахте корени в народната копанка!!!!!

          17. Тази подлога на ГЕРБ мека ме си присвоява правото той да определя кой да мисли за държавата.😨🤮

