Любен Дилов-син: „Готови сме за избори, но трябва да мислим и за държавата“

Политически най-изгодният ход е незабавна оставка и предсрочни избори, но трябва да се помисли за държавата. Това заяви депутатът от ГЕРБ–СДС Любен Дилов-син.
По думите му в България има много политици, но малко държавници. Дилов-син подчерта, че ситуацията далеч не е „розова“ и отбеляза поведението на Асен Василев като пример. Според него управляващите са се опитали да стабилизират хаоса, но комуникацията е била основният проблем, включително липсата на дебат за философията зад увеличението на данък „дивидент“.
Дилов-син смята, че има сериозно обществено напрежение и че различни политически сили се опитват да се възползват от него.
По повод свой стар коментар за полицията той уточни:
Той заяви, че продължава да харесва предишния проектобюджет повече от новия.
