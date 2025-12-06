Макрон заминава за Лондон за среща със Зеленски, Стармър и Мерц заради преговорите, водени от САЩ

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще се срещне в понеделник в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, за да „направят равносметка“ на текущите преговори, водени от САЩ. Макрон направи съобщението в събота в X, докато украински и американски представители провеждаха трети пореден ден разговори в Маями, за да обсъдят план за прекратяване на близо четиригодишната война.
Макрон също осъди вълната от руски удари през нощта срещу Украйна, насочени към енергийни и железопътни съоръжения и предизвикали прекъсвания на отоплението и водоснабдяването, които са засегнали хиляди домакинства и предприятия.
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Къшнер се срещнаха с Владимир Путин в Кремъл във вторник, за да обсъдят предложението, въпреки че Москва е отхвърлила части от него.
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще се срещне в понеделник в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, за да „направят равносметка“ на текущите преговори, водени от САЩ. Макрон направи съобщението в събота в X, докато украински и американски представители провеждаха трети пореден ден разговори в Маями, за да обсъдят план за прекратяване на близо четиригодишната война.
Макрон също осъди вълната от руски удари през нощта срещу Украйна, насочени към енергийни и железопътни съоръжения и предизвикали прекъсвания на отоплението и водоснабдяването, които са засегнали хиляди домакинства и предприятия.
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Къшнер се срещнаха с Владимир Путин в Кремъл във вторник, за да обсъдят предложението, въпреки че Москва е отхвърлила части от него.
Тоя, пита ли маякя си къде да ходи
Сепуко 😁
Тези наркомани през ден се събират. Връщат се само в държавите си да се изходят в златните си тоалетни и пак хващат пътя.
Ще си делкат краднатите милиарди.
После излиза Мерц , казва , че ще подкрепят Киев до край и всичко приключва ! Бундестага възстанови наборната служба !!
Тези неудачници кокаинови .
Наркомански сбирки 😅😅😅
Кой ги брои за живи тези…
Баба му къде е?
Само срещи и ала бала за олигофрени явно.
Те ,защо не се съберат в най -близката държава до Украйна ,само летят ,като побъркани !
Жени Димитрова последния път бяха в Киев !
Пак ще увещават украинците да продължават да измират заради техните интереси.
Педераси не вземат!?
Тея през ден се срещат в Париж,Лондон,Берлин,пият,смъркат,бъркат си по дупките и създават илюзия,че работят🙄🤑💩
Омертата се събира, за да мисли как ще оцелее!
Аз пък заминавам за Ихтиман , същото …
От Китай го изгониха
Гейовете се събират на парти
Fatme Syouleimanova Yumerova И да се нашмъркат.
Fatme Syouleimanova Yumerova щом гейовИтИ пердашат путкин , какво остава ако влязат истински войници !
На фронта на Украйна.да отива!
Кретени!
тези мушмороци нямат ли си държави и дертове през ден се срещат и само ,какво да гепят се чудят .
Групата на смешниците, които отдавна не разбират ,защо се разхождат и срещат!
Тия лудите…само се срещат…Прегръщат се..лицемерничат…и си поделят Кражбите!!!!