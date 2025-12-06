НА ЖИВО
      неделя, 07.12.25
          Макрон заминава за Лондон за среща със Зеленски, Стармър и Мерц заради преговорите, водени от САЩ

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще се срещне в понеделник в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, за да „направят равносметка“ на текущите преговори, водени от САЩ. Макрон направи съобщението в събота в X, докато украински и американски представители провеждаха трети пореден ден разговори в Маями, за да обсъдят план за прекратяване на близо четиригодишната война.

          „Ще пътувам до Лондон в понеделник, за да се срещна с украинския президент, британския премиер и германския канцлер, за да направя равносметка на ситуацията и текущите преговори в рамките на посредничеството на САЩ“, написа Макрон, остро критикувайки това, което той нарече „ескалационния път“ на Русия.

          „Ще продължим тези усилия с американците, за да предоставим на Украйна гаранции за сигурност, без които няма да е възможен здрав и траен мир“, добави той.

          Макрон също осъди вълната от руски удари през нощта срещу Украйна, насочени към енергийни и железопътни съоръжения и предизвикали прекъсвания на отоплението и водоснабдяването, които са засегнали хиляди домакинства и предприятия.

          Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Къшнер се срещнаха с Владимир Путин в Кремъл във вторник, за да обсъдят предложението, въпреки че Москва е отхвърлила части от него.

          „Трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия, за да я принудим да избере мир“, каза Макрон.

          Тези наркомани през ден се събират. Връщат се само в държавите си да се изходят в златните си тоалетни и пак хващат пътя.

          После излиза Мерц , казва , че ще подкрепят Киев до край и всичко приключва ! Бундестага възстанови наборната служба !!

          Те ,защо не се съберат в най -близката държава до Украйна ,само летят ,като побъркани !

          Пак ще увещават украинците да продължават да измират заради техните интереси.

          Тея през ден се срещат в Париж,Лондон,Берлин,пият,смъркат,бъркат си по дупките и създават илюзия,че работят🙄🤑💩

          тези мушмороци нямат ли си държави и дертове през ден се срещат и само ,какво да гепят се чудят .

