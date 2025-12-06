Макрон заминава за Лондон за среща със Зеленски, Стармър и Мерц заради преговорите, водени от САЩ

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще се срещне в понеделник в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц, за да „направят равносметка“ на текущите преговори, водени от САЩ. Макрон направи съобщението в събота в X, докато украински и американски представители провеждаха трети пореден ден разговори в Маями, за да обсъдят план за прекратяване на близо четиригодишната война.

„Ще пътувам до Лондон в понеделник, за да се срещна с украинския президент, британския премиер и германския канцлер, за да направя равносметка на ситуацията и текущите преговори в рамките на посредничеството на САЩ“, написа Макрон, остро критикувайки това, което той нарече „ескалационния път“ на Русия.

„Ще продължим тези усилия с американците, за да предоставим на Украйна гаранции за сигурност, без които няма да е възможен здрав и траен мир", добави той.

Макрон също осъди вълната от руски удари през нощта срещу Украйна, насочени към енергийни и железопътни съоръжения и предизвикали прекъсвания на отоплението и водоснабдяването, които са засегнали хиляди домакинства и предприятия.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Къшнер се срещнаха с Владимир Путин в Кремъл във вторник, за да обсъдят предложението, въпреки че Москва е отхвърлила части от него.