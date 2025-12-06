НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Макс Верстапен преодоля пилотите на Мерцедес и ще тръгне като водач в Гран При на Абу Даби

          Последното състезание за сезона във Формула 1 започва утре от 15 часа българско време

          Снимка: www.facebook.com/Formula1
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Макс Верстапен с Ред Бул спечели убедително полпозишън за Гран При на Абу Даби. Утрешното състезание се явява последен старт от сезона във Формула 1.

          Втори обаче на стартовата решетка ще започне Ландо Норис, който има 12 точки аванс в генералното класиране пред четирикратния световен шампион. Британецът трябва да финишира в топ 3 утре, за да си гарантира дебютна корона при пилотите. Трети в квалификацията завърши другият претендент за титлата – съотборникът на Норис, Оскар Пиастри.

          В топ 10 влязоха още Джордж Ръсел (Мерцедес), Шарл Льоклер (Ферари), Фернандо Алонсо (Астън Мартин), Габриел Бортолето (Заубер), Естебан Окон (Хаас), Исак Хаджар (Рейсинг Булс) и Юки Цунода (Ред Бул).

          Състезанието за Голямата награда на Абу Даби е утре, 7 декември от 15:00 часа българско време.

