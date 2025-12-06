Мбапе наказа Марсилия

НА ЖИВО
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лил се наложи над Олимпик Марсилия с 1:0 в дербито на кръга във френската Лига 1. В герой за домакините се превърна младият Итън Мбапе, който отбеляза единственото попадение още в началото на мача след асистенция на Набил Бенталеб. Гостите от Марсилия имаха своите шансове, особено чрез Мейсън Грийнууд, но вратарят на Лил Озер направи ключови спасявания, за да запази мрежата си суха.

          Първо полувреме: Шоуто на Итън Мбапе

          Мачът започна ударно за домакините. Още в 9-ата минута Набил Бенталеб разсече защитата на Марсилия с прецизен дълъг пас. Итън Мбапе овладя топката майсторски на границата на наказателното поле, възползва се от лошото излизане на вратаря Херонимо Рули и хладнокръвно стреля с левия крак. Топката мина между краката на защитника Леонардо Балерди и влезе в опразнената врата за 1:0.

          Доминацията на Лил продължи, като домакините диктуваха темпото. В 27-ата минута Мбапе отново бе в центъра на събитията. Той изпълни бързо пряк свободен удар, намирайки ветерана Оливие Жиру на далечната греда. Нападателят засече топката с външен фалц, но Рули се реваншира за грешката при гола с блестящо спасяване, а Балерди изчисти впоследствие.

          До края на полувремето Лил контролираше събитията на терена, докато Марсилия изглеждаше безидеен в атака.

          Второ полувреме: Пропуски и спасявания

          След почивката Марсилия опита да промени негативния развой, но Лил продължи да бъде опасен на контраатаки.

          В 74-ата минута „кучетата“ бяха близо до удвояваме на резултата. Харалдсон направи страхотен пробив по левия фланг, преодоля Балерди и навлезе в пеналтерията. Исландецът потърси Жиру около точката за дузпа, но защитникът на гостите Емерсън показа отличен поглед върху играта и пресече паса в последния момент, оставяйки Марсилия в мача.

          Само две минути по-късно, в 76-ата минута, дойде и най-чистото положение за гостите. Мейсън Грийнууд пое топката още от своята половина и направи феноменален 60-метров рейд. Англичанинът финтира защитата и стреля с левия крак, но вратарят на Лил Озер се разтегна максимално и с крак изби топката, отказвайки гостите от изравняването.

          В крайна сметка ранният гол на Мбапе се оказа достатъчен за трите точки на Лил, които изравниха по точки своя съперник. Така двата отбора са с по 29 точки и делят 3-о и 4-о място.

