Мерц на първо посещение в Израел като канцлер

Германският канцлер Фридрих Мерц замина за първото си посещение в Израел след встъпването му в длъжност, предаде АФП. Целта на визитата е да потвърди традиционно стабилните германо-израелски отношения, разклатени от войната в Газа.

Преди да отпътува към Израел, Мерц спря в Йордания за кратки разговори с крал Абдула II, като основна тема е бил крехкият мирен процес между Израел и палестинците.

Преди полета към Тел Авив той призова за повече хуманитарна помощ за Газа и за разоръжаване на „Хамас“, подчертавайки, че Йордания и Германия остават ангажирани с двудържавно решение.

На 7 декември Мерц планира да положи венец в мемориала на Холокоста „Яд Вашем“ в Йерусалим, а след това да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху.

Като наследник на тъмното наследство на нацисткия геноцид, германските лидери традиционно разглеждат твърдата подкрепа за Израел като основа на външната си политика. В реч през септември Мерц едва сдържа емоциите си при откриването на възстановената мюнхенска синагога.

Отношенията между Берлин и Тел Авив обаче бяха сериозно разклатени от войната в Газа, започнала след атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Мерц, който е на власт от май, многократно критикува израелската офанзива, довела до смъртта на десетки хиляди палестинци. През август той дори ограничи продажбите на оръжие, предназначено за използване в Газа — мярка, отменена след постигнатото прекратяване на огъня и договорката за заложниците.

Преди да отпътува от Берлин, Мерц разговаря с президента на Палестинската автономия Махмуд Абас. Говорителят на канцлера уточни, че Германия подкрепя двудържавно решение, но Мерц е настоял Абас да проведе „наложителни реформи“, за да може автономията да играе конструктивна роля след войната.

След месеците на напрежение Израел очаква „сигнал за продължаваща подкрепа“ от визитата на Мерц, коментира Михаел Римел от фондация „Конрад Аденауер“ в Йерусалим. По думите му отношенията между двете държави остават по-добри, отколкото изглеждат, въпреки публичните спорове.

Въпреки това влиянието на Берлин върху правителството на Нетаняху е ограничено. Израелското правителство продължава политиката на разширяване на селищата на Западния бряг и отхвърля призивите за двудържавно решение.

„Със сигурност президентът Тръмп и американците имат по-голямо влияние“, казва Римел, припомняйки, че Вашингтон успя да притисне Нетаняху към примирието в Газа.

Гил Шохат от фондация „Роза Люксембург“ остро разкритикува посещението на Мерц. Според него канцлерът де факто дава политическа подкрепа на Нетаняху, когото нарече „издирван военнопрестъпник“.

Въпреки близките отношения германските власти подчертават, че към момента не се планира покана за Нетаняху, срещу когото Международният наказателен съд издаде заповед за арест. Въпреки това Мерц обеща по време на кампанията да го покани и увери Нетаняху в телефонен разговор, че няма да бъде арестуван в Германия.

Военното сътрудничество между двете държави продължава без прекъсване. Германия вече въведе първия етап от израелската система за противоракетна отбрана Arrow – сделка за 4,5 млрд. долара, смятана за най-големия износ на израелско оръжие досега. Берлин разчита на Израел и за системи за защита срещу дронове.