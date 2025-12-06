Мицкоски: Не сме готови за нови условия – ЕС трябва да даде ясни гаранции

Въпросът с България не е дали ще има българи в Конституцията. Те могат да бъдат включени „от утре“ и премиерът заявява, че няма проблем с това. Според него истинският проблем е, че това няма да бъде краят, а ще последват нови условия и Северна Македония ще се превърне в „нов експеримент“, след като вече е сменила името си два пъти, променила е знамето си, документите си и Конституцията си многократно. Според него Европейският съюз не е подготвен да улесни този процес, основно заради вътрешните си проблеми. Ако никой не оспорва македонската идентичност и език и ако няма да има нови двустранни вета, тогава гражданите заслужават нови заключения от Европейския съвет.

Това заяви премиерът на Северна Македония, предаде БГНЕС.

„Очакват ни сериозни предизвикателства. Имаме отворен въпрос с България, но изглежда, че няма събеседник от другата страна. Имаме желание да постигнем справедливо решение, но за всяко споразумение искам да знам какво получават Македония и нейните граждани. Искам да знам какво е точното бъдеще, което ще осигурим на нашия народ“, каза той на партийния конгрес на ВМРО-ДПМНЕ в Кавардарци, на който бе преизбран за лидер.

Премиерът отново подчерта, че ЕС не изглежда подготвен да улесни процеса, а страната е дала твърде много по пътя към членство. Според него държавата трябва да обърне внимание на вътрешните си проблеми и да осигури бъдеще за всички граждани – македонци, албанци, турци, роми, сърби, власи, бошняци и други.

„Няма да се преместим нито милиметър, докато не се спази последната буква на споразуменията и международното право, и това, което принадлежи на македонците от другата страна на границата в Пиринска Македония“, допълни той, посочвайки решенията на Европейския съд по правата на човека.

Според него в страната не трябва да се допуска „ново предателство“.

„Ако стигнем до решение, ще гарантираме, че нашата идентичност ще бъде запазена и няма да има ново предателство от някой нов Заев или Филипче“, каза премиерът. „СДСМ пожертва държавата заради подкрепа от чужбина, за да дойде на власт. Трябва решение, което ще предотврати бъдещи предателства и ще очертае червени линии, които никой няма да може да прекрачи“, допълни той.

БГНЕС припомня, че през юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение“, одобрено от всички държави членки на ЕС. Страната трябва да спазва Договора за приятелство с България от 2017 г., както и двата протокола към него. Вторият протокол, подписан от министрите Генчовска и Османи, задължава Скопие да включи българите сред държавотворните народи в Конституцията, преди да бъде свикана следващата междуправителствена конференция с ЕС.

Документът също така потвърждава, че нищо в македонската конституция не може да се тълкува като намеса във вътрешните работи на България, което де факто и де юре изключва претенции за признаване на „македонско малцинство“ у нас. Протоколът предвижда и противодействие на говора на омразата, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите.