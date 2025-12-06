Николай Денков: „Доверието е счупено — нужни са избори и нов обществен договор“

Бюджетът е „обществен договор“, който трябва да бъде прочетен внимателно, „включително малките букви“. Това заяви акад. Николай Денков, депутат от ПП–ДБ, коментирайки публикувания в петък вечер нов проектобюджет за 2026 г. Според него едва след задълбочен прочит може да се даде точна оценка, макар че още при първия поглед е видял съществени промени в параметрите.

- Реклама -

Денков изрази надежда, че вотът на недоверие ще бъде подкрепен от всички, които виждат, че „не може да се лъжат хората и непрекъснато да се отклоняват средства — и то в огромни размери“.

„Моето ясно и категорично мнение е, че имаме нужда от избори, които да преосноват Народното събрание и обществения договор. Доверието в момента е счупено“, заяви той.



По отношение на планирания протест на ПП–ДБ Денков уточни, че е насрочен за сряда, но датата може да бъде променена, ако се промени денят за гласуване на вота.

На въпрос дали е възможно коалицията да оттегли искането за оставка на кабинета „Желязков“, Денков беше категоричен — не.

Той посочи две ключови причини:

Бюджетът е обществен договор, който трябва да се изпълнява почтено. Липсва прозрачност – както в бюджета за 2025 г., така и в плана за 2026 г. не е ясно за какво точно се харчат средствата.

„С тези действия управляващите непрекъснато пробутват изненади. Доверието е счупено. Този начин на управление трябва да бъде наказан — с политически червен картон“, подчерта той.



Относно графика за вота на недоверие Денков припомни, че по правилник той може да бъде гледан между вторник и петък, и се очаква председателят на НС да определи точния ден.



