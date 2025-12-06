НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Николай Денков: „Доверието е счупено — нужни са избори и нов обществен договор"

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Бюджетът е „обществен договор“, който трябва да бъде прочетен внимателно, „включително малките букви“. Това заяви акад. Николай Денков, депутат от ПП–ДБ, коментирайки публикувания в петък вечер нов проектобюджет за 2026 г. Според него едва след задълбочен прочит може да се даде точна оценка, макар че още при първия поглед е видял съществени промени в параметрите.

          Денков изрази надежда, че вотът на недоверие ще бъде подкрепен от всички, които виждат, че „не може да се лъжат хората и непрекъснато да се отклоняват средства — и то в огромни размери“.

          „Моето ясно и категорично мнение е, че имаме нужда от избори, които да преосноват Народното събрание и обществения договор. Доверието в момента е счупено“, заяви той.

          По отношение на планирания протест на ПП–ДБ Денков уточни, че е насрочен за сряда, но датата може да бъде променена, ако се промени денят за гласуване на вота.

          На въпрос дали е възможно коалицията да оттегли искането за оставка на кабинета „Желязков“, Денков беше категоричен — не.

          Той посочи две ключови причини:

          1. Бюджетът е обществен договор, който трябва да се изпълнява почтено.
          2. Липсва прозрачност – както в бюджета за 2025 г., така и в плана за 2026 г. не е ясно за какво точно се харчат средствата.

          „С тези действия управляващите непрекъснато пробутват изненади. Доверието е счупено. Този начин на управление трябва да бъде наказан — с политически червен картон“, подчерта той.

          Относно графика за вота на недоверие Денков припомни, че по правилник той може да бъде гледан между вторник и петък, и се очаква председателят на НС да определи точния ден.

          31 КОМЕНТАРА

          4. Да, протестиращите изведоха глас за Оставка на правителството и аз съм,но преработеният бюджет трябва да бъде приет и да влезем с него в новата календарна година!Опозицията поиска първо сваляне на бюджета,после,след като управляващите не чуха това искане,тогава поискаха оставка,но поне аз не чух ясно изразен призив за нови избори!Изборите са политическо решение на ПП-ДБ,което не е добро,защото още не е назрял момента,масите трябва да са готови да поемат риска в нови избори,а партията да е сигурна ,че шансът е на нейна страна и няма друга алтернатива,в противен случай
            мечтай си,мечтай си…!

          8. Дръжте си тогава Бойко и Пеевски и не се оплаквайте.Какъвто народа такива управляващи.Прост народ слаба държава.

          10. Защо, ако искам да напиша нещо, дамата, която управлява този сайт прави абсурдна тази възможност.

          11. Помислиха си че всички хора на протестите са зад тях ….

            Харесва им безвремието …

            Забравят че служебното правителство ще е 100% герб

          13. Протестиращите се съмнявам да дойдат да ти гласуват за партииката ви господин бивш премиер.

            • Стоянка Младенова щом са дошли на протеста от 18 часа до о 23ч прави ,ще дойдат и да гласуват за единствената млада партия която мисли за тях ППДБ /////

          14. НА НОВИ ИЗБОРИ ВАС ИЗОБЩО НЯМА ДА ВИ ИМА! ЩЕ БЪДЕТЕ МНОГО ИЗНЕНАДЕНИ. ПОСЛЕДЕН ВАЛС ЗА ПП ДБ.

            • Zara Tomova поредната пача, кво откраднаха бе кухо лелче отнякъде си…??? Пудели, пачки, митници…нещо намериха или доказаха ли службите на твоя вожд??? ? Освен че разболяха от рак здрава жена в килиите, нищо друго не направиха. Заради тъпи патки като теб сме на този хал…

          18. Счупено доверие? Тоя малоумник използва речника на Тиквата. Казва се подкопано доверие.

          20. Ще го сглобим това доверие, нали господин Денков? И нещо за изпиране да има…. И бюджет с двоен дълг за кмета Терзиев, да донагъчка София и да раздели хората на зони. Денков ми е Станишев, Терзиев ми е Орешарски.

