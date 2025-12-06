Николай Денков: „Доверието е счупено — нужни са избори и нов обществен договор“

Бюджетът е „обществен договор“, който трябва да бъде прочетен внимателно, „включително малките букви“. Това заяви акад. Николай Денков, депутат от ПП–ДБ, коментирайки публикувания в петък вечер нов проектобюджет за 2026 г. Според него едва след задълбочен прочит може да се даде точна оценка, макар че още при първия поглед е видял съществени промени в параметрите.
Денков изрази надежда, че вотът на недоверие ще бъде подкрепен от всички, които виждат, че „не може да се лъжат хората и непрекъснато да се отклоняват средства — и то в огромни размери“.
По отношение на планирания протест на ПП–ДБ Денков уточни, че е насрочен за сряда, но датата може да бъде променена, ако се промени денят за гласуване на вота.
На въпрос дали е възможно коалицията да оттегли искането за оставка на кабинета „Желязков“, Денков беше категоричен — не.
Той посочи две ключови причини:
Бюджетът е обществен договор, който трябва да се изпълнява почтено.
Липсва прозрачност – както в бюджета за 2025 г., така и в плана за 2026 г. не е ясно за какво точно се харчат средствата.
Относно графика за вота на недоверие Денков припомни, че по правилник той може да бъде гледан между вторник и петък, и се очаква председателят на НС да определи точния ден.
Сапунка, аре оди пътувай!
Но без вас продажници.
Никакви избори съдели.
Да, протестиращите изведоха глас за Оставка на правителството и аз съм,но преработеният бюджет трябва да бъде приет и да влезем с него в новата календарна година!Опозицията поиска първо сваляне на бюджета,после,след като управляващите не чуха това искане,тогава поискаха оставка,но поне аз не чух ясно изразен призив за нови избори!Изборите са политическо решение на ПП-ДБ,което не е добро,защото още не е назрял момента,масите трябва да са готови да поемат риска в нови избори,а партията да е сигурна ,че шансът е на нейна страна и няма друга алтернатива,в противен случай
мечтай си,мечтай си…!
Изчезни бе мишка!
Новият обществен договор ще е като стария.
Общественият морал не се променя бързо.
Оставка сега и веднага!
Вън джуджето Сарафов от правосъдието!
Дръжте си тогава Бойко и Пеевски и не се оплаквайте.Какъвто народа такива управляващи.Прост народ слаба държава.
Доверете се на академика за нова сглобка с Герб и Ново начало.
Защо, ако искам да напиша нещо, дамата, която управлява този сайт прави абсурдна тази възможност.
Помислиха си че всички хора на протестите са зад тях ….
Харесва им безвремието …
Забравят че служебното правителство ще е 100% герб
Да питата е разчупена и не може да се слепи.
Протестиращите се съмнявам да дойдат да ти гласуват за партииката ви господин бивш премиер.
Стоянка Младенова щом са дошли на протеста от 18 часа до о 23ч прави ,ще дойдат и да гласуват за единствената млада партия която мисли за тях ППДБ /////
НА НОВИ ИЗБОРИ ВАС ИЗОБЩО НЯМА ДА ВИ ИМА! ЩЕ БЪДЕТЕ МНОГО ИЗНЕНАДЕНИ. ПОСЛЕДЕН ВАЛС ЗА ПП ДБ.
пълни глупости
Браво. Не давайте заден ход.
Двете прасета трябва да бъдат изхвърлени о власта.
Plamen Yovchev Вече мисля, че това е мираж.
Крадеца вика дръжте крадеца вие сте още по-нагли трябва да ви няма в България
Zara Tomova поредната пача, кво откраднаха бе кухо лелче отнякъде си…??? Пудели, пачки, митници…нещо намериха или доказаха ли службите на твоя вожд??? ? Освен че разболяха от рак здрава жена в килиите, нищо друго не направиха. Заради тъпи патки като теб сме на този хал…
Счупено доверие? Тоя малоумник използва речника на Тиквата. Казва се подкопано доверие.
И това Ни е било Премиер! И иска още………………..🐁
Georgi Veselinov Трол си ти. Докладван си.
Ще го сглобим това доверие, нали господин Денков? И нещо за изпиране да има…. И бюджет с двоен дълг за кмета Терзиев, да донагъчка София и да раздели хората на зони. Денков ми е Станишев, Терзиев ми е Орешарски.
Точно така, Оставка на мафията..
Емилия Михайлова Прав си.Вън ППДБ от парламента!!!
Андон Николов мислиш бавноразвиващо само ППДБ .
За това ли КОКОРЧО продаде откраднатото Ноу Хау на китайците???!!!
Андон Николов я не лъжи .
Гаргамел бетер.
Ще ги платиш ли.Стига сте смукали държавата.Нехранимайковци.