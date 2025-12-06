Орбан изпраща бизнес делегация в Русия в подготовка за периода след края на войната

Унгарският премиер Виктор Орбан ще изпрати бизнес делегация в Русия като подготовка за периода след края на войната в Украйна, предаде АФП.

Орбан засегна отношенията на Будапеща с Москва и Вашингтон по време на закрито събитие в Кечкемет, месец преди парламентарните избори. Той заяви, че мисията на делегацията ще бъде насочена към икономическо сътрудничество, особено в контекста на възможно следвоенно развитие, при което Русия няма да бъде изолирана, а реинтегрирана в западната икономика.

Националистическият лидер остава един от малкото европейски политици, поддържащи близки отношения както с текущият президент на Америка Доналд Тръмп, така и с руския президент Владимир Путин.

Орбан подчерта, че води разговори и с Вашингтон, и с Москва, но „не може да сподели всеки детайл“.

„Трябва да мислим напред, защото ако Бог помогне и войната приключи без да бъдем въвлечени, и ако американският президент успее да върне Русия в световната икономика и санкциите бъдат премахнати, ще се окажем в различна икономическа среда“, каза Орбан.

По данни на унгарски медии енергийният гигант MOL обмисля закупуването на рафинерии и бензиностанции в Европа, собственост на руските компании „Лукойл“ и „Газпром“, които в момента са под американски санкции. Темата е била обсъдена между Орбан и Тръмп по време на тяхна среща в началото на ноември.

При визитата си в Москва в края на ноември Орбан увери Путин, че Унгария ще продължи да купува руски петрол и газ, от които страната остава силно зависима — в разрез с политиката на Европейския съюз.

За разлика от повечето европейски държави, Будапеща не е диверсифицирала енергийните си доставки след началото на руската инвазия през февруари 2022 г.

Орбан също е сезирал Съда на ЕС относно решението на мнозинството страни членки руският природен газ да бъде постепенно изваден от вноса до края на 2027 г.