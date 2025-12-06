Орбан: ВМРО-ДПМНЕ при Мицкоски е една от най-успешните политически партии в Европа

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че след дълъг период в опозиция северномакедонската партия ВМРО–ДПМНЕ е успяла да се утвърди като една от най-успешните политически сили на европейската сцена.
Той благодари за сътрудничеството с председателя на партията Християн Мицкоски и призова членовете ѝ да продължат да му гласуват доверие.
БГНЕС припомня, че веднага след встъпването си в длъжност премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски е взел решение за два кредита от по 500 милиона евро от Унгария. На хартия средствата идват от Будапеща, но всъщност са част от 1 млрд. евро, отпуснати на Унгария от консорциум от китайски банки през 2024 г., като Будапеща действа само като посредник.
Партията на Орбан „Фидес“ и ВМРО–ДПМНЕ са съюзници. Унгария от години укрива политическия ментор на Мицкоски – Никола Груевски, бивш македонски премиер, санкциониран по закона „Магнитски“, който управляваше страната еднолично близо десетилетие.
Унгария също така финансира медии в Северна Македония, известни с антибългарска пропаганда, а Орбан се смята за силен поддръжник на режима в Скопие и на стратегическия проект Коридор 10, свързващ гръцките пристанища с Скопие, Белград и Будапеща.
