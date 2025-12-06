Орбан: ВМРО-ДПМНЕ при Мицкоски е една от най-успешните политически партии в Европа

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че след дълъг период в опозиция северномакедонската партия ВМРО–ДПМНЕ е успяла да се утвърди като една от най-успешните политически сили на европейската сцена.

„Постигнахте убедителни победи на парламентарните, местните и президентските избори. Насочихте своята родина към стабилно и предвидимо развитие. След години в опозиция днес сте една от най-успешните политически партии в Европа. Няма по-добра препоръка от собствения ви успех", заяви Орбан във видеообръщение към партийния конгрес в Кавадарци.

Той благодари за сътрудничеството с председателя на партията Християн Мицкоски и призова членовете ѝ да продължат да му гласуват доверие.

„Продължете по пътя на успеха. Пожелавам ви много сили в предстоящите управленски задачи. Бог да благослови македонските патриоти“, добави унгарският премиер.

БГНЕС припомня, че веднага след встъпването си в длъжност премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски е взел решение за два кредита от по 500 милиона евро от Унгария. На хартия средствата идват от Будапеща, но всъщност са част от 1 млрд. евро, отпуснати на Унгария от консорциум от китайски банки през 2024 г., като Будапеща действа само като посредник.

Партията на Орбан „Фидес“ и ВМРО–ДПМНЕ са съюзници. Унгария от години укрива политическия ментор на Мицкоски – Никола Груевски, бивш македонски премиер, санкциониран по закона „Магнитски“, който управляваше страната еднолично близо десетилетие.

Унгария също така финансира медии в Северна Македония, известни с антибългарска пропаганда, а Орбан се смята за силен поддръжник на режима в Скопие и на стратегическия проект Коридор 10, свързващ гръцките пристанища с Скопие, Белград и Будапеща.