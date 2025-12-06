НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Озоновата дупка над Антарктида се свива рекордно бързо

          7
          132
          Снимка: Facebook
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Озоновата дупка над Антарктида е достигнала най-малкия си размер от пет години насам и се е затворила необичайно рано – на 1 декември. Това съобщават учените от европейската служба „Коперник“, цитирани от „Дейли мейл“.

          - Реклама -

          Сателитните данни показват, че тази година дупката е достигнала пик от 21,08 млн. кв. км, значително по-малко от стойностите през 2020–2023 г. За втори пореден сезон тя остава сравнително малка, а ранното ѝ затваряне е определено като „окуражаващ знак“ за възстановяването на озоновия слой.

          Според д-р Лорънс Руй от CAMS това е поредно доказателство, че международните усилия – и най-вече Монреалският протокол от 1987 г., който забрани хлорофлуоровъглеродите (CFC) – дават резултат. Очаква се озоновият слой да се възстанови напълно между 2050 и 2066 г.

          Озоновата дупка не е пълна „липса“ на озон, а зона на силното му изчерпване, която се образува всяка година през южната зима. Студените въздушни маси над Антарктида и наличието на остатъчни вредни химикали ускоряват разпадането на озона под въздействието на слънчевата светлина.

          През 2025 г. дупката се е формирала още в средата на август, но през ноември площта ѝ бързо започва да намалява до пълното затваряне на 1 декември – едно от най-ранните за последните четири десетилетия.

          Озоновият слой е ключов за живота на Земята, тъй като спира по-голямата част от опасната UVB радиация. Затова учените определят последните данни като силна положителна тенденция и пример за успешна глобална екологична политика.

          Озоновата дупка над Антарктида е достигнала най-малкия си размер от пет години насам и се е затворила необичайно рано – на 1 декември. Това съобщават учените от европейската служба „Коперник“, цитирани от „Дейли мейл“.

          - Реклама -

          Сателитните данни показват, че тази година дупката е достигнала пик от 21,08 млн. кв. км, значително по-малко от стойностите през 2020–2023 г. За втори пореден сезон тя остава сравнително малка, а ранното ѝ затваряне е определено като „окуражаващ знак“ за възстановяването на озоновия слой.

          Според д-р Лорънс Руй от CAMS това е поредно доказателство, че международните усилия – и най-вече Монреалският протокол от 1987 г., който забрани хлорофлуоровъглеродите (CFC) – дават резултат. Очаква се озоновият слой да се възстанови напълно между 2050 и 2066 г.

          Озоновата дупка не е пълна „липса“ на озон, а зона на силното му изчерпване, която се образува всяка година през южната зима. Студените въздушни маси над Антарктида и наличието на остатъчни вредни химикали ускоряват разпадането на озона под въздействието на слънчевата светлина.

          През 2025 г. дупката се е формирала още в средата на август, но през ноември площта ѝ бързо започва да намалява до пълното затваряне на 1 декември – едно от най-ранните за последните четири десетилетия.

          Озоновият слой е ключов за живота на Земята, тъй като спира по-голямата част от опасната UVB радиация. Затова учените определят последните данни като силна положителна тенденция и пример за успешна глобална екологична политика.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Четирима задържани след хвърляне на сладкиш и крем по витрина с Кралските бижута в Лондонския Тауър

          Красимир Попов -
          Лондонската полиция задържа четирима души, след като върху витрина с Кралските бижута в Лондонския Тауър бяха хвърлени ябълков сладкиш и ванилов крем, предаде АФП....
          Политика

          Мерц на първо посещение в Израел като канцлер

          Красимир Попов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц замина за първото си посещение в Израел след встъпването му в длъжност, предаде АФП. Целта на визитата е да потвърди...
          Политика

          Тридневните преговори в САЩ приключиха без пробив; Киев и Вашингтон остават ангажирани с търсене на „истински мир“

          Красимир Попов -
          Тридневните разговори между украински и американски представители приключиха в събота, 6 декември, без видим напредък, предаде АФП. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Киев остава...

          7 КОМЕНТАРА

          1. Аууууу, катастрофа! Сега как ще ни плашат, че света умира заради нас? 🤣😂😂🤣😂😂🤣😂

            • Maxim Tutunarov вече не е интересна, а и ще стане много ако започнат да ни таксуват и за нея

          4. Тъпаците преди години ни караха да не използваме дезодорант да не разшириме дупката, преди това беше спина, сега глобално затопляне, кравешки пръдни, с вируса преиграха и събудиха половината човечество

          5. Абе дали се е свила ,не съм сигурна???Знам,че през 7 дена има слънчеви изригвания ,така че е лъжа другото!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions