Патриарх Даниил призова: Да подражаваме на вярата на Св. Николай

Патриарх Даниил отслужи празнична литургия в старинния храм „Св. Николай Мирликийски“ по повод Никулден. Той поздрави всички именници и отправи призив вярващите да се събират в храмовете, да се молят на светеца и да следват примера му.
На 6 декември почитаме Св. Николай Мирликийски — покровител на моретата, моряците и рибарите. Традицията повелява на трапезата да има риба, най-често шаран. Легендите разказват как светецът спасява моряци по време на буря и връща към живот паднал моряк.
Празникът попада в Рождественския пост. Много християни приемат свето Причастие, а рибните ястия се освещават в храма.
Множество български църкви носят името на Мирликийския Чудотворец. Бургас отбелязва своя градски празник, а над 200 000 именници празнуват днес — Николай, Николина, Нина, Никол, Николинка, Кольо, Николета и много други.
Патриарх Даниил отслужи празнична литургия в старинния храм „Св. Николай Мирликийски“ по повод Никулден. Той поздрави всички именници и отправи призив вярващите да се събират в храмовете, да се молят на светеца и да следват примера му.
На 6 декември почитаме Св. Николай Мирликийски — покровител на моретата, моряците и рибарите. Традицията повелява на трапезата да има риба, най-често шаран. Легендите разказват как светецът спасява моряци по време на буря и връща към живот паднал моряк.
Празникът попада в Рождественския пост. Много християни приемат свето Причастие, а рибните ястия се освещават в храма.
Множество български църкви носят името на Мирликийския Чудотворец. Бургас отбелязва своя градски празник, а над 200 000 именници празнуват днес — Николай, Николина, Нина, Никол, Николинка, Кольо, Николета и много други.
Руския поп не може да е патриарх на България
Димитър Ковачев надраска фанариота, Митьо ПроЦЕНТов.
Йордан Новаков Данчо ментата
Виде ли са боко тиквата на колене пред българоруския патриарх, да го моли да направи молебен за дъжд в сряда и четвъртък. За да не дойдат много хора на протеста.
Червеният поп.
Патриарх Даниил призова: Да подражаваме на вярата на Св. Николай!
Вярата ни е една – Православна! Христова!! От раждането до гроба!!!
Горе ще сме При Господа – Отца ,Сина и Светия дух Божи!На земята той гледа всеки в очите ,но ние сами ще се съдим и оправдаваме по Божия Пример и Закони!Примерът му е Дело! Думите – Закони! Отче не забравяй примерът му в Ерусалимският храм и думите му! Изхвърлил е от там със сила и слово търгашите! Казал им е: Направихте го “ разбойнически вертеп“ !!!Той винаги е бил Божият син!!! И преди и след смъртта си кръстна!!!