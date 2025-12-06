Патриарх Даниил призова: Да подражаваме на вярата на Св. Николай

Патриарх Даниил отслужи празнична литургия в старинния храм „Св. Николай Мирликийски“ по повод Никулден. Той поздрави всички именници и отправи призив вярващите да се събират в храмовете, да се молят на светеца и да следват примера му.

„Да се зарадваме, че имаме такъв велик застъпник пред Божия престол и да подражаваме на живота и вярата му. Честит празник!“, каза патриархът.

На 6 декември почитаме Св. Николай Мирликийски — покровител на моретата, моряците и рибарите. Традицията повелява на трапезата да има риба, най-често шаран. Легендите разказват как светецът спасява моряци по време на буря и връща към живот паднал моряк.

Празникът попада в Рождественския пост. Много християни приемат свето Причастие, а рибните ястия се освещават в храма.

Множество български църкви носят името на Мирликийския Чудотворец. Бургас отбелязва своя градски празник, а над 200 000 именници празнуват днес — Николай, Николина, Нина, Никол, Николинка, Кольо, Николета и много други.