ПП–ДБ отхвърля новия проектобюджет

ПП–ДБ няма да подкрепи последния вариант на бюджета, представен в петък от Министерството на финансите и очакван за внасяне в парламента в понеделник. Това заяви пред БНТ депутатът Мартин Димитров.

Въпреки отказа, той определи някои от мерките като положителни, включително отмяната на увеличението на осигуровките и запазването на нулевия данък дивидент.

„Добра новина е оттеглянето на данъка по дивидента. Това е успех на гражданската енергия“, посочи Димитров.



Според него кабинетът не прави реални реформи и пренебрегва спада в индустрията, докато се занимава с идеи за държавни магазини.

Димитров подчерта, че ПП–ДБ разполага с „30 десни мерки“, сред които и поетапното въвеждане на нулева ставка върху реинвестираната печалба, целяща стимулиране на инвестициите.

По думите му внесеният в петък вот на недоверие не е за ескалация на напрежението, а за оставка на правителството, което според него не успява да реши нито един важен въпрос.