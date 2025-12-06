ПП–ДБ отхвърля новия проектобюджет

ПП–ДБ няма да подкрепи последния вариант на бюджета, представен в петък от Министерството на финансите и очакван за внасяне в парламента в понеделник. Това заяви пред БНТ депутатът Мартин Димитров.
Въпреки отказа, той определи някои от мерките като положителни, включително отмяната на увеличението на осигуровките и запазването на нулевия данък дивидент.
Според него кабинетът не прави реални реформи и пренебрегва спада в индустрията, докато се занимава с идеи за държавни магазини.
Димитров подчерта, че ПП–ДБ разполага с „30 десни мерки“, сред които и поетапното въвеждане на нулева ставка върху реинвестираната печалба, целяща стимулиране на инвестициите.
По думите му внесеният в петък вот на недоверие не е за ескалация на напрежението, а за оставка на правителството, което според него не успява да реши нито един важен въпрос.
Искаме Сглобка! Искаме трикване на електората! Искаме зони в София! Искаме демократично пране на пари и презастрояване! Искаме управление и опозиция като сиамски близнаци!
Аз предлагам на ПП+ДБ да преимат бюджет с никави данъци за богатите!
Колко ви плащат за тези коментари
Малоумие и престъпление е да искаш оставка на правителството малко преди еврото, но маските на ППДП паднаха – национални предатели с Възраждане и Меч.
Малоумие и престъпление е да искаш оставка на правителството малко преди еврото, но маските на ППДП паднаха – национални предатели с Възраждане и Меч.
Някой изненадва ли се? ППДБ, проруската опозиция и Радев няма да приемат никакъв бюджет! Особено сега, когато са на гребена на „въодушевлението“ от възбудения митинг !
калтак
Да се се скрият ПП ДБ да не се появяват в 51 и 52 НС. Костовисти . ДБ е на Иван Костов. До сега бяхте с ГЕРБ и ДПС сега ги плюсовате, че не играят по вашата свирка .
Петко Петков Добре че ти им играеш на свирката като ку*ва🤣А това че държавата е ограбена и продължават да я грабят майната му важното е че такива като тебе лапате ли лапате🤣поне не се само признавайте като защитавате това правителство помяр продажник на държавата си това сте всички вие които подкрепяте това правителство..!!!!!!
И този соросойд иска да се докопа до власт!!
Georgi Skabrin отдавна искат, не са преставали да искат и няма да престанат
Ако един политик не се бори за власт той няма място в политиката.
Тия щушумиги от ПП/ДБ са причина за нашето недоволство и страдание, ако не се бяха съешили с Пеевски и Борисов нямаше да стигнем до тук, а двете свини щяха да са в затвора
Ivailo Filchev ма тоя мърхулник с очилцата и той ще е в панделата!
Ivailo Filchev така е
Ivailo Filchev За Българина добро няма.
Венета Кенарова Да, а за глупака е важно само собственото му добруване
Ivailo Filchev БОК.???
Махайте тия простите от Герб,кражбите пак останаха в бюжета,защо не казват някакви социални придобивки,за майки за пенсионери,това което искат алчнте големи крадливи бизнесмени
Турнете им по един кочан отзад, за да са доволни
Yordanka Shopova Вие така ли се задоволявате !?
Че той не е нов? Има само кръпки!
То пък ПП то преди реши всички важни неща
То пък ПП то преди реши всички важни неща