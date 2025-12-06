НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          ПП–ДБ отхвърля новия проектобюджет

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          ПП–ДБ няма да подкрепи последния вариант на бюджета, представен в петък от Министерството на финансите и очакван за внасяне в парламента в понеделник. Това заяви пред БНТ депутатът Мартин Димитров.

          Въпреки отказа, той определи някои от мерките като положителни, включително отмяната на увеличението на осигуровките и запазването на нулевия данък дивидент.

          „Добра новина е оттеглянето на данъка по дивидента. Това е успех на гражданската енергия“, посочи Димитров.

          Според него кабинетът не прави реални реформи и пренебрегва спада в индустрията, докато се занимава с идеи за държавни магазини.

          Димитров подчерта, че ПП–ДБ разполага с „30 десни мерки“, сред които и поетапното въвеждане на нулева ставка върху реинвестираната печалба, целяща стимулиране на инвестициите.

          По думите му внесеният в петък вот на недоверие не е за ескалация на напрежението, а за оставка на правителството, което според него не успява да реши нито един важен въпрос.

          24 КОМЕНТАРА

          1. Искаме Сглобка! Искаме трикване на електората! Искаме зони в София! Искаме демократично пране на пари и презастрояване! Искаме управление и опозиция като сиамски близнаци!

          4. Малоумие и престъпление е да искаш оставка на правителството малко преди еврото, но маските на ППДП паднаха – национални предатели с Възраждане и Меч.

          5. Малоумие и престъпление е да искаш оставка на правителството малко преди еврото, но маските на ППДП паднаха – национални предатели с Възраждане и Меч.

          6. Някой изненадва ли се? ППДБ, проруската опозиция и Радев няма да приемат никакъв бюджет! Особено сега, когато са на гребена на „въодушевлението“ от възбудения митинг !

          8. Да се се скрият ПП ДБ да не се появяват в 51 и 52 НС. Костовисти . ДБ е на Иван Костов. До сега бяхте с ГЕРБ и ДПС сега ги плюсовате, че не играят по вашата свирка .

            • Петко Петков Добре че ти им играеш на свирката като ку*ва🤣А това че държавата е ограбена и продължават да я грабят майната му важното е че такива като тебе лапате ли лапате🤣поне не се само признавайте като защитавате това правителство помяр продажник на държавата си това сте всички вие които подкрепяте това правителство..!!!!!!

          10. Тия щушумиги от ПП/ДБ са причина за нашето недоволство и страдание, ако не се бяха съешили с Пеевски и Борисов нямаше да стигнем до тук, а двете свини щяха да са в затвора

          11. Махайте тия простите от Герб,кражбите пак останаха в бюжета,защо не казват някакви социални придобивки,за майки за пенсионери,това което искат алчнте големи крадливи бизнесмени

