Проф. Малинов: Радев не използва протестите като трамплин за създаване на партия

Президентът Румен Радев не разчита на текущите протести като средство за излизане в политиката със собствен проект. Това заяви политологът проф. Александър Малинов. По думите му държавният глава и без това разполага със значителен собствен електорат.
Малинов коментира, че стремежът към власт в управляващите структури е преминал „всякакви граници“, а политическата система у нас е „зациклила“. Въпреки това той смята, че от протестите през 2020 г. до днес промени все пак има, макар и постъпателни и трудни.
Той подчерта, че групите, които предизвикват насилие по време на протестите, не действат спонтанно, а имат опит в такива действия. Като част от ръководството на формацията „България може“, Малинов уточни, че не са водени разговори тя да издигне кандидатурата на Радев за следващите парламентарни избори.
В заключение политологът заяви, че „България може“ е готова да поеме политическа отговорност, но само при ясни принципи и конкретни условия за водене на политики.
Жив комунист!
Ivan Yanakiev Вие знаете ли какво значи Комунист…?? Охраната на Живков ,Ни …Управлява ….!!!
Марияна Филипова Знам, но нямам време да ограмотявам. Политиката е за хора с определени познания и интелигентност
Ivan Yanakiev какво хубаво си видял от капиталист?
Малинов – нежното гласче не давай акъл ,! Коги и по кое време стана професор !!
МаРинов е това бе, игноранти!