      събота, 06.12.25
          Проф. Малинов: Радев не използва протестите като трамплин за създаване на партия

          Снимка: БГНЕС
          Президентът Румен Радев не разчита на текущите протести като средство за излизане в политиката със собствен проект. Това заяви политологът проф. Александър Малинов. По думите му държавният глава и без това разполага със значителен собствен електорат.

          Малинов коментира, че стремежът към власт в управляващите структури е преминал „всякакви граници“, а политическата система у нас е „зациклила“. Въпреки това той смята, че от протестите през 2020 г. до днес промени все пак има, макар и постъпателни и трудни.

          „Сериозни и дълбоки промени не се случват от първия опит. Вървим по този път по-бавно и мъчително, но това е нормално“, каза политологът.

          Той подчерта, че групите, които предизвикват насилие по време на протестите, не действат спонтанно, а имат опит в такива действия. Като част от ръководството на формацията „България може“, Малинов уточни, че не са водени разговори тя да издигне кандидатурата на Радев за следващите парламентарни избори.

          В заключение политологът заяви, че „България може“ е готова да поеме политическа отговорност, но само при ясни принципи и конкретни условия за водене на политики.

