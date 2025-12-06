Протестен марш в Кочани в памет на жертвите от пожара в дискотека „Пулс“

В Кочани днес ще се проведе протестен марш, организиран от родителите и близките на загиналите при трагичния пожар в дискотека „Пулс“. Събитието, озаглавено „Маршът за ангелите“, ще започне в 15:05 ч. (българско време) от Парка на революцията и ще премине през централните улици на града.

- Реклама -

Организаторите заявяват, че няма да загърбят случилото се и ще продължат да настояват за справедлив съдебен процес. При пожара в дискотеката загинаха 63 млади души, а трагедията предизвика силен обществен отзвук и искания за отговорност от институциите.

Маршът днес е поредният знак, че семействата на жертвите продължават борбата за истина и справедливост.