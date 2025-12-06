Руски дронове и ракети атакуваха жизненоважна инфраструктура в Украйна през изминалата нощ, причинявайки сериозни щети по енергийни обекти и железопътни линии. В резултат хиляди украински домакинства останаха без отопление и водоснабдяване, съобщиха властите в Киев.
По данни на украинските ВВС Русия е изстреляла 653 дрона и 51 ракети, насочени основно към енергийни съоръжения.
Президентът Володимир Зеленски заяви, че „целта на Русия е да причини страдание на милиони украинци“.
Удар с дрон е засегнал и сградата на главната жп гара във Фастов, на 70 км югозападно от Киев. Жертви няма, но движението на крайградските влакове е затруднено, съобщава „Укрзализниця“.
Атаки са нанесени и в Черниговска, Запорожка, Лвовска и Днепропетровска област.
В Одеска област щетите са особено сериозни – 9500 абонати са без отопление, а 34 000 души – без водоснабдяване, информира министърът на възстановяването Олексий Кулеба.
Премиерът Юлия Свириденко съобщи, че е свикана спешна координационна среща и предупреди, че допълнителни прекъсвания на електрозахранването са неизбежни, докато се стабилизира системата.
Ударите идват на фона на преговори между украински и американски представители във Флорида по предложен от САЩ план за прекратяване на почти четиригодишната война. Въпреки дипломатическите усилия, Русия продължава систематично да атакува електропреносната и топлопреносната мрежа на Украйна от началото на инвазията през февруари 2022 г.
БРАВО НА РУСИЯ ПРЕЗ 2014 г. УКРАЙНЦИТЕ ИЗГОРИХА НЕВИНИ РУСКИ МИРНИ ГРАЖДАНИ В КУЛТУРНИЯ ДОМ ОСКВЕРНИХА НАШЕТО ЗНАМЕ А НАШЕТО ПРОДАЖНО ПРАВИТЕЛСТВОТО ГИ ИЗДЪРЖА И ХРАНИ С НАШИТЕ ПАРИ
БРАВО НА РУСИЯ ПРЕЗ 2014 г. УКРАЙНЦИТЕ ИЗГОРИХА НЕВИНИ РУСКИ МИРНИ ГРАЖДАНИ В КУЛТУРНИЯ ДОМ ОСКВЕРНИХА НАШЕТО ЗНАМЕ А НАШЕТО ПРОДАЖНО ПРАВИТЕЛСТВОТО ГИ ИЗДЪРЖА И ХРАНИ С НАШИТЕ ПАРИ
Браво Русия👏❤️🇷🇺
Когато бандеровци убиваха невинни хора, включително и българи и ни мачкаха знамето ни🇧🇬, българите си пасувахме😡Сега мачкайте и не спирайте! Много ги чакахте даже🤨
И не са домакинствата без ток, а са прекъснати връзките с отровните лаборатории които тровят света с това🥶
Браво! 👏💪🇷🇺 Ще удрят Грозни с дрон, аа?!? 😀
Браво бай Койчо. Тази Украйна трябва да я няма. Стига укротиквенеци да ни предлагат реклами на укробьлгарски.ВЬн укропиреците от Б Г. А МИ6 и цялата англогад на дъното на океана . Да пият водица. Българин никога няма и не бива да стреля срещу РУСИЯ.
Само бой по укропските тикви…
БРАВО
👍
👏
🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺
Melvin Klein DE какво 🤮🤮🤮? Гледай да не се 💩💩💩
Като гледам коментарите и се убеждавам, че простотията и малоумието са взели сериозен връх над много индивиди в България!
Най-вероятно лечение няма…
За съжаление е така
Ало копейките драскащи във форума, още ли сте тук. Берите чемодан, вокзал и вървете във Матушка та ви, че еврото идва и вашите рубли отиват във wc
Амбрияжчик, марш на фронта да защитаваш укро фашагите. Ко търсиш в нета?
Укрите постоянно предизвикват мечката като се опитват да и скубят косъмчета от гърба.Добре че тя само замахва с лапа.Ако се изправи ……..
Директно,трябва да бъде ударен Киев
Защо Зелев неспазва договорите които е подписВАЛ през 2014г. , с Русия , а сега О’ леле , А ?
Все пак , война е . Жалби и оплаквания , в Лондо- ня…
Има ли още щъкащи като хлебарки киеци и киевки?
Всяка руска атака срещу Усраина е в отговор на терористични и диверсионни удари на укронацистите по граждански обекти в Русия. Щом фашистката хунта в Киев не иска да приеме условията на Москва за траен мир, СВО ще продължи до окончателно постигане на целите си – денацификация и демилитаризация на Усраина. Мир чрез сила, както го искат от нацистката коалиция на желаещите.
Всяка руска атака срещу Усраина е в отговор на терористични и диверсионни удари на укронацистите по граждански обекти в Русия. Щом фашистката хунта в Киев не иска да приеме условията на Москва за траен мир, СВО ще продължи до окончателно постигане на целите си – денацификация и демилитаризация на Усраина. Мир чрез сила, както го искат от нацистката коалиция на желаещите.