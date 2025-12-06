Русия удари енергийната инфраструктура на Украйна, хиляди домакинства без отопление и вода

Руски дронове и ракети атакуваха жизненоважна инфраструктура в Украйна през изминалата нощ, причинявайки сериозни щети по енергийни обекти и железопътни линии. В резултат хиляди украински домакинства останаха без отопление и водоснабдяване, съобщиха властите в Киев.

По данни на украинските ВВС Русия е изстреляла 653 дрона и 51 ракети, насочени основно към енергийни съоръжения.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че „целта на Русия е да причини страдание на милиони украинци“.

Удар с дрон е засегнал и сградата на главната жп гара във Фастов, на 70 км югозападно от Киев. Жертви няма, но движението на крайградските влакове е затруднено, съобщава „Укрзализниця“.

Атаки са нанесени и в Черниговска, Запорожка, Лвовска и Днепропетровска област.

В Одеска област щетите са особено сериозни – 9500 абонати са без отопление, а 34 000 души – без водоснабдяване, информира министърът на възстановяването Олексий Кулеба.

Премиерът Юлия Свириденко съобщи, че е свикана спешна координационна среща и предупреди, че допълнителни прекъсвания на електрозахранването са неизбежни, докато се стабилизира системата.

Ударите идват на фона на преговори между украински и американски представители във Флорида по предложен от САЩ план за прекратяване на почти четиригодишната война. Въпреки дипломатическите усилия, Русия продължава систематично да атакува електропреносната и топлопреносната мрежа на Украйна от началото на инвазията през февруари 2022 г.