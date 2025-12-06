НА ЖИВО
          Война

          Русия удари енергийната инфраструктура на Украйна, хиляди домакинства без отопление и вода

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Руски дронове и ракети атакуваха жизненоважна инфраструктура в Украйна през изминалата нощ, причинявайки сериозни щети по енергийни обекти и железопътни линии. В резултат хиляди украински домакинства останаха без отопление и водоснабдяване, съобщиха властите в Киев.

          По данни на украинските ВВС Русия е изстреляла 653 дрона и 51 ракети, насочени основно към енергийни съоръжения.
          Президентът Володимир Зеленски заяви, че „целта на Русия е да причини страдание на милиони украинци“.

          Удар с дрон е засегнал и сградата на главната жп гара във Фастов, на 70 км югозападно от Киев. Жертви няма, но движението на крайградските влакове е затруднено, съобщава „Укрзализниця“.

          Атаки са нанесени и в Черниговска, Запорожка, Лвовска и Днепропетровска област.
          В Одеска област щетите са особено сериозни – 9500 абонати са без отопление, а 34 000 души – без водоснабдяване, информира министърът на възстановяването Олексий Кулеба.

          Премиерът Юлия Свириденко съобщи, че е свикана спешна координационна среща и предупреди, че допълнителни прекъсвания на електрозахранването са неизбежни, докато се стабилизира системата.

          Ударите идват на фона на преговори между украински и американски представители във Флорида по предложен от САЩ план за прекратяване на почти четиригодишната война. Въпреки дипломатическите усилия, Русия продължава систематично да атакува електропреносната и топлопреносната мрежа на Украйна от началото на инвазията през февруари 2022 г.

          24 КОМЕНТАРА

          1. БРАВО НА РУСИЯ ПРЕЗ 2014 г. УКРАЙНЦИТЕ ИЗГОРИХА НЕВИНИ РУСКИ МИРНИ ГРАЖДАНИ В КУЛТУРНИЯ ДОМ ОСКВЕРНИХА НАШЕТО ЗНАМЕ А НАШЕТО ПРОДАЖНО ПРАВИТЕЛСТВОТО ГИ ИЗДЪРЖА И ХРАНИ С НАШИТЕ ПАРИ

          3. Браво Русия👏❤️🇷🇺
            Когато бандеровци убиваха невинни хора, включително и българи и ни мачкаха знамето ни🇧🇬, българите си пасувахме😡Сега мачкайте и не спирайте! Много ги чакахте даже🤨
            И не са домакинствата без ток, а са прекъснати връзките с отровните лаборатории които тровят света с това🥶

          5. Браво бай Койчо. Тази Украйна трябва да я няма. Стига укротиквенеци да ни предлагат реклами на укробьлгарски.ВЬн укропиреците от Б Г. А МИ6 и цялата англогад на дъното на океана . Да пият водица. Българин никога няма и не бива да стреля срещу РУСИЯ.

          11. Като гледам коментарите и се убеждавам, че простотията и малоумието са взели сериозен връх над много индивиди в България!
            Най-вероятно лечение няма…

          12. Ало копейките драскащи във форума, още ли сте тук. Берите чемодан, вокзал и вървете във Матушка та ви, че еврото идва и вашите рубли отиват във wc

          13. Укрите постоянно предизвикват мечката като се опитват да и скубят косъмчета от гърба.Добре че тя само замахва с лапа.Ако се изправи ……..

          15. Защо Зелев неспазва договорите които е подписВАЛ през 2014г. , с Русия , а сега О’ леле , А ?

          18. Всяка руска атака срещу Усраина е в отговор на терористични и диверсионни удари на укронацистите по граждански обекти в Русия. Щом фашистката хунта в Киев не иска да приеме условията на Москва за траен мир, СВО ще продължи до окончателно постигане на целите си – денацификация и демилитаризация на Усраина. Мир чрез сила, както го искат от нацистката коалиция на желаещите.

