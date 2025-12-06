Руските загуби в Украйна достигат невиждани мащаби

От началото на пълномащабната инвазия в Украйна руската армия е понесла катастрофални човешки загуби. Най-ниската документирана оценка надхвърля 150 000 убити, а реалният брой вероятно се доближава до 300 000, сочат данни на руски опозиционни журналисти.

Руската служба на BBC и проектът Mediazona провеждат поименно преброяване на загиналите, базирано на некролози и публични съобщения. Към 4 декември са установени 153 171 смъртни случая. Паралелен анализ на наследствени дела повишава оценките до около 219 000.

Методологията включва само смъртните случаи, официално потвърдени от роднини или от руските власти – с име, фамилия и дати на раждане и смърт.



Статистиката не включва:

непублично обявени смъртни случаи;

украинци от окупираните територии (освен получили руски паспорти);

голяма част от последните жертви, тъй като съобщенията се забавят;

изчезналите в бой, макар да е ясно, че много от тях са загинали.

Допълнителни данни от руски съдебни регистри показват почти 90 000 дела за обявяване на войници за „мъртви“ или „изчезнали“ към 1 декември 2025 г.

Разпределение на жертвите според вида служба

48 000+ – доброволци

– доброволци 19 000+ – бивши затворници

– бивши затворници 16 000 – мобилизирани през есента на 2022 г.

– мобилизирани през есента на 2022 г. 14 000+ – професионални войници (мотострелкови части)

– професионални войници (мотострелкови части) ~6000 – морски пехотинци и парашутисти

– морски пехотинци и парашутисти 39 000+ – без ясна категория

Сред 153 000 документирани загинали има над 6000 офицери, включително 12 генерали.

Данните очертават мащабите на една от най-кръвопролитните военни кампании на Русия в последните десетилетия — истинска „месомелачка“, в която човешкият живот е превърнат в разходен ресурс.