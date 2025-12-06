Руските загуби в Украйна достигат невиждани мащаби

От началото на пълномащабната инвазия в Украйна руската армия е понесла катастрофални човешки загуби. Най-ниската документирана оценка надхвърля 150 000 убити, а реалният брой вероятно се доближава до 300 000, сочат данни на руски опозиционни журналисти.
Руската служба на BBC и проектът Mediazona провеждат поименно преброяване на загиналите, базирано на некролози и публични съобщения. Към 4 декември са установени 153 171 смъртни случая. Паралелен анализ на наследствени дела повишава оценките до около 219 000.
Статистиката не включва:
непублично обявени смъртни случаи;
украинци от окупираните територии (освен получили руски паспорти);
голяма част от последните жертви, тъй като съобщенията се забавят;
изчезналите в бой, макар да е ясно, че много от тях са загинали.
Допълнителни данни от руски съдебни регистри показват почти 90 000 дела за обявяване на войници за „мъртви“ или „изчезнали“ към 1 декември 2025 г.
Сред 153 000 документирани загинали има над 6000 офицери, включително 12 генерали.
Данните очертават мащабите на една от най-кръвопролитните военни кампании на Русия в последните десетилетия — истинска „месомелачка“, в която човешкият живот е превърнат в разходен ресурс.
Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов",...
Айде поне вие да бъдете по-обективна медия,аман от продажни говорилни.
Загуби , загуби , пък и 5 доброволеца от тук не могат да заберат !
Путин разбрал ли е или само Евроком го знае ? 😉
Една съществена грешка-не Украйна,а Покрайна,като георграфска област на Русия.
Загубата дори на един човек е голяма загуба,а принос и то голям за това имат конкретни български уж политици.
Аз не го вярвам
Абе защо не казвате за украинските загуби говорих и за руски кажете за украинските загуби
Верно си е всичко дето пишете, затуй Украйна още малко и нема да я има.
Те казаха че медиите са корумпирани и платени Слава Русия и Слава Путин
Dimitar Stoychev Как само 1,5 млн., бе?!! Поне 50 млн. са!🤣🤣🤣
А, иначе, по западни данни популацията в район 404 вече е минус 50%… Ама това е друга тема.🤣🤣🤣
Най-много година ви давам с вашата пропаганда, никой не ви се връзва вече! Искате не искате скоро ще заговорите истината!
Стефан Петков да, поздравления, че го признахте. НАТО се страхува и иска вече мир. Отчаяно се опитват да прекратят унижението си от умрелите с лопатите. Ама късно е вече либе за китка.
Кажете и украинските де!
А укро нацистките, колко са?
СМЕШКОВЦИ ВНУШАВАТЕ НА ХОРАТА,ЧЕ УКРАЙНА НАПРЕДВА В ВОИНАТА А СЕ УКАЗВА,ЧЕ РУСИЯ ВСЕКИ ДЕН ПРЕВЗЕМА ТЕРИТОРИЙТЕ ИМ…ЗАТОВА ВСЕКИ ДЕН УКРИТЕ РЕВАТ КАТО ПРЕКЛЕЩЕНИ ЯРЕТА,ЗА ОТЪЖИЕ,…КВО СТАНА НАЛИ ЩЯХА ДА ИМ ДОСТАВЯТ ТОМАХОЛК,САМО ЧЕ НЕ ДНЕСКА…НИ ТОМАХОЛК ЩЕ ВИДЯТ НИТО ТЕРИТОРИЙ ЩЕ СИ ВЪРНАТ!ПИШЕТЕ РЕАЛНО НОВИНИТЕ НЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ ХОРАТА С ФАЛШИВА ИНФОРМАЦИЯ.УКРАЙНА ПЕЧЕЛИЛА ВОЙНАТА,ДРЪН ДРЪН…..
най ме притеснява че у БГ има повече ф…шаги с болшефишко промито до невиждано и немислимо малоумие….май не знаете от коя страна сте застанали и заради такива глупаци които си мислят че ги освобождават пък те ги е….бат.Не знама кво ще последва ако ви се наложи да турите камофлажи и онея ръждиви калашници тогава кой ще плюете…ИлИ май ще бегате ама няма да е на изток мисля си АЗ…
Явно си турчин или обичаш да те онождат турци. Нямам друго обяснение на тази отходна помия, която си написал.