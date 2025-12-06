Сасуоло победи Фиорентина с 3:1 у дома в мач от 14-ия кръг на Серия А. „Неровердите“ са осми с 20 точки, докато „Ла Виола“ е на последното 20-о място с шест точки и без нито една победа.

В деветата минута гостите от Флоренция излязоха напред в резултата. Роландо Мандрагора прати топката в мрежата с изстрел в левия ъгъл от дузпа, отсъдена за нарушение на Ариянет Мурич.

Отговорът на Сасуоло бе много бърз. Само пет минути след гола на Фиорентина, домакините изравниха. Кристиан Волпато нанесе удар, Давид Де Хеа допусна груба грешка и топката влезе.

Последва много сериозен натиск на „неровердите“, който даде резултат в добавеното време на първата част. Арманд Льорианте центрира от корнер, а Тарик Мухаремович се разписа с глава.

В 58-ата минута Сасуоло стигна до трети гол, който не бе признат. Волпато прати топката в мрежата, но бе отсъден фал. Това разгневи треньора Фабио Гросо и Лука Пайрето го изгони.

В 65-ата минута домакините окончателно сложиха точка на спора с трето попадение. Исмаел Коне направи страхотен пробив и с удар в долния десен ъгъл оформи крайното 3:1 за Сасуоло.