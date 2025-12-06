НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          София настоява за повече средства за градския транспорт в бюджета за 2026 г.

          3
          50
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Средствата, заложени за градския транспорт в проекта на държавен бюджет за 2026 г., са крайно недостатъчни. Това заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев на представянето на бюджетната рамка по време на семинар в Правец, на който присъстваха кметът Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров, заместник-кметове, общински съветници и районни кметове.

          - Реклама -

          В проекта е предвидена субсидия от 61 млн. евро, докато Столичната община е поискала 70 млн. евро. Според Чаушев недостигът ще се отрази сериозно на целия транспортен сектор.

          Той предложи Столичният общински съвет и Общината да изготвят общо становище до Министерството на финансите, както и да бъде приета обща декларация на заседанието на СОС на 18 декември, с която да се подчертае мащабът на проблема.

          Кметът Васил Терзиев подкрепи идеята и призова за единна позиция на всички групи в СОС.
          „Това е наша обща градска битка. Единственият шанс е да действаме заедно“, подчерта той.

          Общинският съветник Ваня Григорова заяви, че въпросът трябва да се постави категорично пред държавата, така че позицията на София да бъде ясно чута при обсъждането на бюджета в парламентарните комисии.

          Средствата, заложени за градския транспорт в проекта на държавен бюджет за 2026 г., са крайно недостатъчни. Това заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев на представянето на бюджетната рамка по време на семинар в Правец, на който присъстваха кметът Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров, заместник-кметове, общински съветници и районни кметове.

          - Реклама -

          В проекта е предвидена субсидия от 61 млн. евро, докато Столичната община е поискала 70 млн. евро. Според Чаушев недостигът ще се отрази сериозно на целия транспортен сектор.

          Той предложи Столичният общински съвет и Общината да изготвят общо становище до Министерството на финансите, както и да бъде приета обща декларация на заседанието на СОС на 18 декември, с която да се подчертае мащабът на проблема.

          Кметът Васил Терзиев подкрепи идеята и призова за единна позиция на всички групи в СОС.
          „Това е наша обща градска битка. Единственият шанс е да действаме заедно“, подчерта той.

          Общинският съветник Ваня Григорова заяви, че въпросът трябва да се постави категорично пред държавата, така че позицията на София да бъде ясно чута при обсъждането на бюджета в парламентарните комисии.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Малинов: Радев не използва протестите като трамплин за създаване на партия

          Георги Петров -
          Президентът Румен Радев не разчита на текущите протести като средство за излизане в политиката със собствен проект. Това заяви политологът проф. Александър Малинов. По...
          Политика

          Желязков: Българските евромонети влизат в обращение от 1 януари

          Георги Петров -
          От 1 януари българските евромонети стават законно платежно средство в цяла Европа и ще носят ключови национални символи. Това потвърди премиерът Росен Желязков по...
          Политика

          Иван Иванов: Когато правителството има цел, резултатите не закъсняват

          Георги Петров -
          „Когато има управление, което работи за българските граждани, резултатите не закъсняват. Това доказва обновеният водопровод в село Едрево, финансиран със средства от държавата.“ Това...

          3 КОМЕНТАРА

          2. Аз настоявам за справедливост. Искам Бонев и Терзиев на велосипеди!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions