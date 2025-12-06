София настоява за повече средства за градския транспорт в бюджета за 2026 г.

Средствата, заложени за градския транспорт в проекта на държавен бюджет за 2026 г., са крайно недостатъчни. Това заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев на представянето на бюджетната рамка по време на семинар в Правец, на който присъстваха кметът Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров, заместник-кметове, общински съветници и районни кметове.

В проекта е предвидена субсидия от 61 млн. евро, докато Столичната община е поискала 70 млн. евро. Според Чаушев недостигът ще се отрази сериозно на целия транспортен сектор.

Той предложи Столичният общински съвет и Общината да изготвят общо становище до Министерството на финансите, както и да бъде приета обща декларация на заседанието на СОС на 18 декември, с която да се подчертае мащабът на проблема.

Кметът Васил Терзиев подкрепи идеята и призова за единна позиция на всички групи в СОС.

„Това е наша обща градска битка. Единственият шанс е да действаме заедно“, подчерта той.

Общинският съветник Ваня Григорова заяви, че въпросът трябва да се постави категорично пред държавата, така че позицията на София да бъде ясно чута при обсъждането на бюджета в парламентарните комисии.