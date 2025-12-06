Стабилизиран е танкерът край Ахтопол, няма опасност за екипажа

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че заседналият край Ахтопол танкер е стабилизиран и не представлява риск за брега или населението. По думите му екипажът е в безопасност и засега няма необходимост от евакуация.

Крумов поясни, че са направени опити екипи на „Гранична полиция“ да достигнат до кораба, но бурното море и силният вятър затрудняват действията. Въпреки това ситуацията остава под постоянен контрол и няма непосредствена опасност.