      събота, 06.12.25
          Стабилизиран е танкерът край Ахтопол, няма опасност за екипажа

          11
          210
          Ударен руски танкер в Черно море
          Ударен руски танкер в Черно море
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че заседналият край Ахтопол танкер е стабилизиран и не представлява риск за брега или населението. По думите му екипажът е в безопасност и засега няма необходимост от евакуация.

          Крумов поясни, че са направени опити екипи на „Гранична полиция“ да достигнат до кораба, но бурното море и силният вятър затрудняват действията. Въпреки това ситуацията остава под постоянен контрол и няма непосредствена опасност.

          11 КОМЕНТАРА

          1. За екипажа няма, а за БЪЛГАРСКОТО море и крайбрежие…?! Какво ви каза Брюксел има ли опасност?!

              • Andon Mollov Измекярите и сганта Мирчев ,Денков,Кирчу да излязат да кажат истината каква е .А зако всички и Бойко и Пеевски мълчат.Украйна удари този кораб който сега се носи на дрейф.И къде го докараха турците нали та ни приятели нали сме Нато ?

          6. Стабилизиран е танкерът край Ахтопол, няма опасност за екипажа!
            Подарък за Никулден! От „приятели“! А когато дойдат „враговете ни“ няма повече да Ни им!
            Историята се повтаря!!! Злото пъпли към нас! Управленците отново тихо ни предават!
            Ако си траеме?! ЩЕ си го и заслужим…!
            Няма да има такава държава …!!!???

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

