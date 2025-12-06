Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че заседналият край Ахтопол танкер е стабилизиран и не представлява риск за брега или населението. По думите му екипажът е в безопасност и засега няма необходимост от евакуация.
- Реклама -
Крумов поясни, че са направени опити екипи на „Гранична полиция“ да достигнат до кораба, но бурното море и силният вятър затрудняват действията. Въпреки това ситуацията остава под постоянен контрол и няма непосредствена опасност.
Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че заседналият край Ахтопол танкер е стабилизиран и не представлява риск за брега или населението. По думите му екипажът е в безопасност и засега няма необходимост от евакуация.
- Реклама -
Крумов поясни, че са направени опити екипи на „Гранична полиция“ да достигнат до кораба, но бурното море и силният вятър затрудняват действията. Въпреки това ситуацията остава под постоянен контрол и няма непосредствена опасност.
За екипажа няма, а за БЪЛГАРСКОТО море и крайбрежие…?! Какво ви каза Брюксел има ли опасност?!
Krasimira Nyagolova Ще пътува за сибир
Каква е тази снимка с огньове- сутринта 06.12. даваха по БНТ -никакви пламъци няма
Zoya Ivanova това са нашите уж,,медии …
А опастност за крайбрежието има ли ?
Димо Валентинов Димов Естествено.Затова турците го буксираха до тук.
Andon Mollov Измекярите и сганта Мирчев ,Денков,Кирчу да излязат да кажат истината каква е .А зако всички и Бойко и Пеевски мълчат.Украйна удари този кораб който сега се носи на дрейф.И къде го докараха турците нали та ни приятели нали сме Нато ?
А кой го гръмна,кой го домъкна?Оставка на правителството!
Ще се стабилизира, когато отиде на дъното, бавно.
Стабилизиран е танкерът край Ахтопол, няма опасност за екипажа!
Подарък за Никулден! От „приятели“! А когато дойдат „враговете ни“ няма повече да Ни им!
Историята се повтаря!!! Злото пъпли към нас! Управленците отново тихо ни предават!
Ако си траеме?! ЩЕ си го и заслужим…!
Няма да има такава държава …!!!???