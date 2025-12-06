НА ЖИВО
          Спорт

          Стоичков отбеляза много специална дата, пусна и снимка

          Изминаха 35 години! Никога няма да забравя този 5 декември!, написа Камата

          Легендата на българския футбол Христо Стоичков отбеляза 35-ата годишнина от получаването на „Златната обувка“ за голмайстор №1 на Европа. През сезон 1989/1990 Камата реализира 38 попадения за ЦСКА, благодарение на които печели отличието.

          „Изминаха 35 години! Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност! В ръцете ми беше „Златната обувка“ за голмайстор №1 в Европа! С ЦСКА направихме наистина велики мачове! Какъв е животът – преди 35 години „Златна обувка“, днес – жребий за мондиал! Очакваме го с нетърпение!“, написа Христо Стоичков в социалните мрежи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Бенфика и Спортинг не се победиха в мегадербито

          Станимир Бакалов -
          Столичните грандове Бенфика и Спортинг (Лисабон) завършиха при резултат 1:1 в мегадербито на португалския футбол.  Двубоят, който бе част от 13-и кръг в Примейра лига,...
          Спорт

          Лео Меси отсвири Португалия

          Станимир Бакалов -
          Мегазвездата на световния футбол Лионел Меси, актуален световен шампион с Аржентина, даде своята прогноза за Мондиал 2016. Той обяви кои ще са на тежките...
          Спорт

          Мбапе наказа Марсилия

          Станимир Бакалов -
          Лил се наложи над Олимпик Марсилия с 1:0 в дербито на кръга във френската Лига 1. В герой за домакините се превърна младият Итън...

