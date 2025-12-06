Стоичков отбеляза много специална дата, пусна и снимка

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отбеляза 35-ата годишнина от получаването на „Златната обувка“ за голмайстор №1 на Европа. През сезон 1989/1990 Камата реализира 38 попадения за ЦСКА, благодарение на които печели отличието.

- Реклама -

„Изминаха 35 години! Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност! В ръцете ми беше „Златната обувка“ за голмайстор №1 в Европа! С ЦСКА направихме наистина велики мачове! Какъв е животът – преди 35 години „Златна обувка“, днес – жребий за мондиал! Очакваме го с нетърпение!“, написа Христо Стоичков в социалните мрежи.