Свлачище блокира пътя Асеновград–Смолян

Продължителният дъжд в региона доведе до активиране на свлачище в района на третия тунел на път II-86 между Асеновград и Смолян. Земна маса е паднала върху платното в посока Смолян, като на място има полицейски екипи, които регулират движението, съобщава кореспондентът на БГНЕС от Пловдив.
Екипи на ОПУ–Пловдив също са на терен и работят по разчистване и обезопасяване на пътя.
В самия Пловдив проливните валежи са довели до сериозни наводнения на ключови кръстовища:
- бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Цар Борис III Обединител“ (продължение)
- бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Братя Бъкстон“
В тези участъци има разположени полицейски патрули, а проходими са единствено високопроходими автомобили. От Община Пловдив уверяват, че са предприети мерки за отводняване и контрол на ситуацията.
