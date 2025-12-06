НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Начало България Инциденти

          Свлачище блокира пътя Асеновград–Смолян

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Продължителният дъжд в региона доведе до активиране на свлачище в района на третия тунел на път II-86 между Асеновград и Смолян. Земна маса е паднала върху платното в посока Смолян, като на място има полицейски екипи, които регулират движението, съобщава кореспондентът на БГНЕС от Пловдив.

          Екипи на ОПУ–Пловдив също са на терен и работят по разчистване и обезопасяване на пътя.

          В самия Пловдив проливните валежи са довели до сериозни наводнения на ключови кръстовища:

          • бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Цар Борис III Обединител“ (продължение)
          • бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Братя Бъкстон“

          В тези участъци има разположени полицейски патрули, а проходими са единствено високопроходими автомобили. От Община Пловдив уверяват, че са предприети мерки за отводняване и контрол на ситуацията.

