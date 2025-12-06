НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Тир блокира Прохода на Републиката, движението е временно спряно

          0
          82
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Проходът на Републиката е временно затворен за движение заради инцидент с товарен автомобил с румънска регистрация. Камионът се е завъртял на пътното платно в района на село Въглевци и е блокирал трасето, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

          - Реклама -

          По първоначална информация при инцидента няма пострадали. Нанесени са само материални щети по превозното средство, но неговото положение не позволява преминаване през участъка.

          В момента леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през прохода „Шипка“, докато пътят бъде напълно разчистен и движението – възстановено. За товарните камиони преминаването през Прохода на Републиката временно е невъзможно.

          На място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират трафика и подпомагат организацията на движението. Очаква се нормалният трафик да бъде възстановен след изтеглянето на камиона и почистване на пътното платно. Призовават се шофьорите да карат с повишено внимание, да следват указанията на органите на реда и да планират пътуването си, като имат предвид въведената временна организация.

          Проходът на Републиката е временно затворен за движение заради инцидент с товарен автомобил с румънска регистрация. Камионът се е завъртял на пътното платно в района на село Въглевци и е блокирал трасето, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

          - Реклама -

          По първоначална информация при инцидента няма пострадали. Нанесени са само материални щети по превозното средство, но неговото положение не позволява преминаване през участъка.

          В момента леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през прохода „Шипка“, докато пътят бъде напълно разчистен и движението – възстановено. За товарните камиони преминаването през Прохода на Републиката временно е невъзможно.

          На място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират трафика и подпомагат организацията на движението. Очаква се нормалният трафик да бъде възстановен след изтеглянето на камиона и почистване на пътното платно. Призовават се шофьорите да карат с повишено внимание, да следват указанията на органите на реда и да планират пътуването си, като имат предвид въведената временна организация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Малинов: Радев не използва протестите като трамплин за създаване на партия

          Георги Петров -
          Президентът Румен Радев не разчита на текущите протести като средство за излизане в политиката със собствен проект. Това заяви политологът проф. Александър Малинов. По...
          Политика

          Желязков: Българските евромонети влизат в обращение от 1 януари

          Георги Петров -
          От 1 януари българските евромонети стават законно платежно средство в цяла Европа и ще носят ключови национални символи. Това потвърди премиерът Росен Желязков по...
          Политика

          Иван Иванов: Когато правителството има цел, резултатите не закъсняват

          Георги Петров -
          „Когато има управление, което работи за българските граждани, резултатите не закъсняват. Това доказва обновеният водопровод в село Едрево, финансиран със средства от държавата.“ Това...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions