Тир блокира Прохода на Републиката, движението е временно спряно

Проходът на Републиката е временно затворен за движение заради инцидент с товарен автомобил с румънска регистрация. Камионът се е завъртял на пътното платно в района на село Въглевци и е блокирал трасето, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По първоначална информация при инцидента няма пострадали. Нанесени са само материални щети по превозното средство, но неговото положение не позволява преминаване през участъка.

В момента леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през прохода „Шипка“, докато пътят бъде напълно разчистен и движението – възстановено. За товарните камиони преминаването през Прохода на Републиката временно е невъзможно.

На място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират трафика и подпомагат организацията на движението. Очаква се нормалният трафик да бъде възстановен след изтеглянето на камиона и почистване на пътното платно. Призовават се шофьорите да карат с повишено внимание, да следват указанията на органите на реда и да планират пътуването си, като имат предвид въведената временна организация.