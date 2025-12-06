Тръмп: „Европа е изправена пред цивилизационно заличаване“

В нов официален документ, част от стратегията за национална сигурност на САЩ, администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп предупреждава, че Европа може да се изправи пред „цивилизационно заличаване“ в рамките на до 20 години. Според текста причините включват миграционните политики, транснационалните структури на ЕС и загубата на културна и политическа идентичност на континента.
Стратегията обвинява ЕС, отделни европейски правителства и миграционния натиск за това, което Вашингтон описва като „неизбежен културен разпад“.
В 33-страничния документ се посочват редица заплахи за Европа:
- Миграционни политики, които „трансформират континента и създават конфликти“
- Цензура и потискане на политическата опозиция
- Спад на раждаемостта
- Загуба на национална идентичност
- Риск от мнозинство неевропейско население в някои държави от НАТО в рамките на няколко десетилетия
Документът отразява силно идеологическо сближаване между движението MAGA на Тръмп и крайнодесните партии в Европа — партии, които традиционно критикуват ЕС, настояват за строги миграционни ограничения и подчертават националната идентичност.
Стратегията и външната политика на САЩ
Документът е едно от най-ясните официални свидетелства за външнополитическото мислене на администрацията на Тръмп. В уводната си бележка той го нарича „пътна карта, която гарантира, че Америка ще остане най-великата нация“.
Макар стратегията да признава, че Европа остава жизненоважна за САЩ, голяма част от текста повтаря критичния тон на Тръмп към западноевропейските лидери.
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс вече предизвика бурни реакции на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари, критикувайки Европа за миграцията и политическата коректност.
Документът включва и препратки към конспиративната теория за „голямото заместване“, предупреждавайки, че в рамките на няколко десетилетия някои страни от НАТО може да станат „мнозинство неевропейци“.
Позицията на ЕС
Говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо заяви, че е наясно с публикацията и че ЕК ще даде официална позиция, след като анализира документа.
Украйна и НАТО
Войната в Украйна е спомената накратко.
Според Вашингтон:
- САЩ имат интерес конфликът да приключи, за да се възстанови стратегическата стабилност с Русия.
- Част от европейските правителства имат „нереалистични очаквания“ за войната и затрудняват мирния процес.
Администрацията на Тръмп също така иска да спре възприятието за НАТО като постоянно разширяващ се съюз — позиция, която противоречи на традиционната политика на Алианса.
Тръмп остава твърдо против приемането на Украйна в НАТО, но такава предпазлива линия беше поддържана и от администрацията на Джо Байдън.
Документът маркира нов етап в отношенията между САЩ и Европа — етап, в който Вашингтон под управлението на Тръмп поставя под въпрос не само политиките на ЕС, но и самото бъдеще на европейската цивилизация.
