Варна почете Никулден с военен ритуал и рибен курбан

Варна отбеляза тържествено Никулден – празника на Свети Николай Чудотворец, закрилник на моряците и рибарите. Събитието бе организирано от Варненската и Великопреславска митрополия съвместно с Военноморските сили.

Пред храма „Св. Николай Чудотворец“ на бул. „Княз Борис I“ бе проведен военен ритуал, следван от молебен за здраве. Свещенослужител поръси присъстващите със светена вода, а военнослужещи, официални гости и граждани отдадоха почит на покровителя на българските моряци.

След церемонията Военноморските сили раздадоха рибен курбан, приготвен в походна кухня. На опашката за топла рибена супа се наредиха десетки жители на града, сред които и много възрастни хора.

Тържествата по повод Никулден за пореден път събраха варненци в знак на уважение към морската традиция и духовното наследство на светеца.