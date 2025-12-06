Варна отбеляза тържествено Никулден – празника на Свети Николай Чудотворец, закрилник на моряците и рибарите. Събитието бе организирано от Варненската и Великопреславска митрополия съвместно с Военноморските сили.
- Реклама -
Пред храма „Св. Николай Чудотворец“ на бул. „Княз Борис I“ бе проведен военен ритуал, следван от молебен за здраве. Свещенослужител поръси присъстващите със светена вода, а военнослужещи, официални гости и граждани отдадоха почит на покровителя на българските моряци.
След церемонията Военноморските сили раздадоха рибен курбан, приготвен в походна кухня. На опашката за топла рибена супа се наредиха десетки жители на града, сред които и много възрастни хора.
Тържествата по повод Никулден за пореден път събраха варненци в знак на уважение към морската традиция и духовното наследство на светеца.
Варна отбеляза тържествено Никулден – празника на Свети Николай Чудотворец, закрилник на моряците и рибарите. Събитието бе организирано от Варненската и Великопреславска митрополия съвместно с Военноморските сили.
- Реклама -
Пред храма „Св. Николай Чудотворец“ на бул. „Княз Борис I“ бе проведен военен ритуал, следван от молебен за здраве. Свещенослужител поръси присъстващите със светена вода, а военнослужещи, официални гости и граждани отдадоха почит на покровителя на българските моряци.
След церемонията Военноморските сили раздадоха рибен курбан, приготвен в походна кухня. На опашката за топла рибена супа се наредиха десетки жители на града, сред които и много възрастни хора.
Тържествата по повод Никулден за пореден път събраха варненци в знак на уважение към морската традиция и духовното наследство на светеца.
Ще има и още по-специфични кораби ,които ще долетят и до гр. София! Бъдете сигурни в това!!!
Ако си само пишем по каналите Бъдете сигурни- Още Днес ще умрем!!!
Варна почете Никулден с военен ритуал и рибен курбан. И с урааа.. на моряците!!!
Бургас: Риба, Смелчаци в морето и истинско шоу по улиците! И пак-уряяяя!
Кораб, плаващ под флага на Гана, е блокиран до фара на Ахтопол с дължина 276 м. до българския бряг. И сега и гори! Корабът е с 30 000 тона торове и е заседнал на входа на Пристанище Бургас! Отново –Уряяя !!
Шоуто се повтаря! Перманентно и постоянно !! Торят ни от всякъде с мръсотии и отрови. И на земята и във водите ни! НИЕ СМЕ ЛИДЕРИ! Но все още се държим!
Да благодарим и на Бойко и на съратниците му за това! Гласувайте отново само за него!Може да ни продаде , ако реши и на някое от емирствата!
В България вече живеят само Смелчаци !
Благодарете само на прасетата и шефовете им! Ще има и още по-специфични кораби