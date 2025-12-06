Зафиров: БСП–Обединена левица остава в управлението

Всички договорени мерки със социалните партньори са отразени в новия проектобюджет и няма причина коалицията „БСП – Обединена левица“ да преосмисля участието си във властта. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти в Николаево, където беше официален гост на празника на града.
Зафиров припомни, че коалицията е поставила условие социалните придобивки да бъдат защитени и бюджетът да гарантира стабилност за гражданите. Според него това вече е факт.
Той коментира и темата за предсрочни избори, като подчерта, че БСП винаги е готова за вот, но няма основание за притеснение, тъй като действията на коалицията са публични и ориентирани към обществения интерес.
Относно протестите с искане за оставка на кабинета Зафиров заяви, че коалицията чува недоволството на хората, но голяма част от темите, породили напрежението, вече са намерили място в проекта за бюджет. По думите му оставката на правителството „не е на дневен ред“.
В Николаево вицепремиерът присъства на първа копка за асфалтиране на централна улица и на откриване на нов водопровод, който решава дългогодишен местен проблем. Той подчерта, че за правителството най-важни остават стабилността, предсказуемостта и непрекъснатият инвестиционен процес в страната.
Оставай!!! Тъкмо ще се удавите заедно!!!!
„Последният напън веч е настал“…
Леле каква визия,торби ,алкохолни под очите,подпухнал от разврат,и това ще представя България, тоя е абсурдно да се занимава с народни дела
За последно
КОМПИРА се ИЗКАЗА като Шекспир, ДА БЪДЕШ или ДА НЕ БЪДЕШ!!.
Скоро няма да си там
НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ.ВРАГ НА НАРОДА.
ще остава я 😀 щото после на тръстиката
Едва ли ще вземеш цялата заплата за декември месец. 🤮🤮🤮
Задникът ти вече не се побира на един стол от ядене и пиене без пари!
Зелето е готово …
Иначе сте на пътя!
Оставка!!!
Тиква мръсна
Този кариерист без умения мисли, че управлява. Наивник, използват го за да имат мнозинство за престъпните си решения.
Останете още малко защото повече няма да ви има на картата.
ПОДЛОГИ.
Смешник .Откъдето и да го погледнеш
Продажни тарикати.
Смешници
Мазно алчно прасе😈
Завършен ОЛИГОФРЕН!!!!!
Такава сте скръб …нещастници….
Помните ли Софиянски, изнесоха го с бюрото,не се пуска.
Жалка смърт сте вие!
Кокала не се пуска
За последно
Какво, какво!? Че то има ли такава партия!?
Вие нямате вече електорат!
КОКАЛА ГОЛЯМ МАМКА МУ, РЕВОЛЮЦИЯТА ТЕ ПЪРВА ЗАПОЧВА🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Песента вече ви е изпята!
Тоя фритюрник унищожи БСП – то
Остава за последно