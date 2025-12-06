НА ЖИВО
          Политика

          Зафиров: БСП–Обединена левица остава в управлението

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Всички договорени мерки със социалните партньори са отразени в новия проектобюджет и няма причина коалицията „БСП – Обединена левица“ да преосмисля участието си във властта. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти в Николаево, където беше официален гост на празника на града.

          Зафиров припомни, че коалицията е поставила условие социалните придобивки да бъдат защитени и бюджетът да гарантира стабилност за гражданите. Според него това вече е факт.

          Той коментира и темата за предсрочни избори, като подчерта, че БСП винаги е готова за вот, но няма основание за притеснение, тъй като действията на коалицията са публични и ориентирани към обществения интерес.

          Относно протестите с искане за оставка на кабинета Зафиров заяви, че коалицията чува недоволството на хората, но голяма част от темите, породили напрежението, вече са намерили място в проекта за бюджет. По думите му оставката на правителството „не е на дневен ред“.

          В Николаево вицепремиерът присъства на първа копка за асфалтиране на централна улица и на откриване на нов водопровод, който решава дългогодишен местен проблем. Той подчерта, че за правителството най-важни остават стабилността, предсказуемостта и непрекъснатият инвестиционен процес в страната.

