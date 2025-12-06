Зеленски: Разговорите с американските пратеници са били съществени и конструктивни

Президентът Володимир Зеленски заяви в събота, че той и неговите преговарящи, които обсъждат американския план за Украйна, са провели „много съществен и конструктивен“ разговор с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
Умеров и Игнатов в момента са в САЩ. Американската агенция „Блумбърг“ съобщи, че разговорите между представители на САЩ и Украйна във Флорида на 4 и 5 декември не са довели до значителен пробив в мирния процес. Очакваше се разговорите да бъдат възобновени на 6 декември.
Президентът Володимир Зеленски заяви в събота, че той и неговите преговарящи, които обсъждат американския план за Украйна, са провели „много съществен и конструктивен“ разговор с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
Умеров и Игнатов в момента са в САЩ. Американската агенция „Блумбърг“ съобщи, че разговорите между представители на САЩ и Украйна във Флорида на 4 и 5 декември не са довели до значителен пробив в мирния процес. Очакваше се разговорите да бъдат възобновени на 6 декември.
Сигурно пак сте играли белот и си бил капо 😂
Чуди се вече как ще излезе жив от ситуацията
Ivailo Filchev Няма да излезе жив. Де факто той е мъртвец вече, говорещ мъртвец.
Стоян Павлов отдавна.