      събота, 06.12.25
          Зеленски: Разговорите с американските пратеници са били съществени и конструктивни

          Президентът Володимир Зеленски заяви в събота, че той и неговите преговарящи, които обсъждат американския план за Украйна, са провели „много съществен и конструктивен“ разговор с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

          „Украйна е ангажирана да работи честно с американската страна за постигане на истински мир“, каза Зеленски в Telegram преди третия ден от преговорите във Флорида.

          „Съгласувахме се за следващите стъпки и формата на преговорите с Америка“, добави той.

          „Очаквам Рустем Умеров и генерал Игнатов (украинските преговарящи) да ни дадат подробен отчет. Не можем да обсъдим всичко по телефона, така че трябва да работим подробно с екипите си върху идеите и предложенията“, заключи Зеленски.

          Умеров и Игнатов в момента са в САЩ. Американската агенция „Блумбърг“ съобщи, че разговорите между представители на САЩ и Украйна във Флорида на 4 и 5 декември не са довели до значителен пробив в мирния процес. Очакваше се разговорите да бъдат възобновени на 6 декември.

