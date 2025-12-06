Желязков: Българските евромонети влизат в обращение от 1 януари

От 1 януари българските евромонети стават законно платежно средство в цяла Европа и ще носят ключови национални символи. Това потвърди премиерът Росен Желязков по време на посещение в Монетния двор на БНБ, където проследи производството заедно с управителя Димитър Радев.

В българската серия най-големите номинали представят Паисий Хилендарски и свети Иван Рилски, а монетите от 50 до 2 евроцента изобразяват Мадарския конник. По думите на премиера страната ни вече е част от европейското монетно наследство, а подготовката върви по план.

Монетният двор работи денонощно, за да гарантира необходимите количества. Управителят на БНБ увери, че недостиг няма да има и преминаването към еврото ще се осъществи без затруднения.