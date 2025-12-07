НА ЖИВО
      неделя, 07.12.25
          Инциденти

          17 мигранти открити мъртви в лодка край остров Крит; двама оцелели са в критично състояние

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Седемнадесет мъже бяха открити мъртви, след като мигрантски плавателен съд беше намерен да се носи край гръцкия остров Крит, предаде АФП.

          „Двама оцелели в критично състояние са хоспитализирани. Трябва да се извършат аутопсии, тъй като обстоятелствата около потъването не са известни“, съобщи говорителка на бреговата охрана.

          Телата са били открити вътре в лодката, която е поемала вода и е била частично спаднала.

          Кметът на Йерапетра, Манолис Франгулис, заяви, че всички жертви са били млади мъже.

          „Лодката е била спаднала от две страни, което е принудило пътниците да се струпат в малко пространство“, добави той.

          Съдебни медици проверяват възможността мигрантите да са починали от обезводняване.

          Плавателният съд е бил открит на 26 морски мили (48 км) югозападно от Крит. Турски търговски кораб го е забелязал и подал сигнал до властите.

          До мястото са изпратени два кораба на бреговата охрана, съд на Frontex, самолет на агенцията и хеликоптер Super Puma. Двамата оцелели разказали, че лодката е станала нестабилна заради лошо време и че не са имали покривала, храна или вода.

          През последната година мигранти все по-често се насочват към гръцкия остров Крит в Източното Средиземноморие като маршрут към Европейския съюз от Либия.

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ердоган призова Мадуро да поддържа диалог със САЩ на фона на опасения от военни действия

          Красимир Попов -
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разговаря по телефона с венецуелския си колега Николас Мадуро и го призова да „поддържа отворен диалога“ с Вашингтон на...
          Инциденти

          Четирима задържани след хвърляне на сладкиш и крем по витрина с Кралските бижута в Лондонския Тауър

          Красимир Попов -
          Лондонската полиция задържа четирима души, след като върху витрина с Кралските бижута в Лондонския Тауър бяха хвърлени ябълков сладкиш и ванилов крем, предаде АФП....
          Политика

          Орбан изпраща бизнес делегация в Русия в подготовка за периода след края на войната

          Красимир Попов -
          Унгарският премиер Виктор Орбан ще изпрати бизнес делегация в Русия като подготовка за периода след края на войната в Украйна, предаде АФП. Орбан засегна отношенията...

