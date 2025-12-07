17 мигранти открити мъртви в лодка край остров Крит; двама оцелели са в критично състояние

Седемнадесет мъже бяха открити мъртви, след като мигрантски плавателен съд беше намерен да се носи край гръцкия остров Крит, предаде АФП.

„Двама оцелели в критично състояние са хоспитализирани. Трябва да се извършат аутопсии, тъй като обстоятелствата около потъването не са известни", съобщи говорителка на бреговата охрана.

Телата са били открити вътре в лодката, която е поемала вода и е била частично спаднала.

Кметът на Йерапетра, Манолис Франгулис, заяви, че всички жертви са били млади мъже.

„Лодката е била спаднала от две страни, което е принудило пътниците да се струпат в малко пространство“, добави той.

Съдебни медици проверяват възможността мигрантите да са починали от обезводняване.

Плавателният съд е бил открит на 26 морски мили (48 км) югозападно от Крит. Турски търговски кораб го е забелязал и подал сигнал до властите.

До мястото са изпратени два кораба на бреговата охрана, съд на Frontex, самолет на агенцията и хеликоптер Super Puma. Двамата оцелели разказали, че лодката е станала нестабилна заради лошо време и че не са имали покривала, храна или вода.

През последната година мигранти все по-често се насочват към гръцкия остров Крит в Източното Средиземноморие като маршрут към Европейския съюз от Либия.