17 мигранти открити мъртви в лодка край остров Крит; двама оцелели са в критично състояние

Седемнадесет мъже бяха открити мъртви, след като мигрантски плавателен съд беше намерен да се носи край гръцкия остров Крит, предаде АФП.
Телата са били открити вътре в лодката, която е поемала вода и е била частично спаднала.
Кметът на Йерапетра, Манолис Франгулис, заяви, че всички жертви са били млади мъже.
Съдебни медици проверяват възможността мигрантите да са починали от обезводняване.
Плавателният съд е бил открит на 26 морски мили (48 км) югозападно от Крит. Турски търговски кораб го е забелязал и подал сигнал до властите.
До мястото са изпратени два кораба на бреговата охрана, съд на Frontex, самолет на агенцията и хеликоптер Super Puma. Двамата оцелели разказали, че лодката е станала нестабилна заради лошо време и че не са имали покривала, храна или вода.
През последната година мигранти все по-често се насочват към гръцкия остров Крит в Източното Средиземноморие като маршрут към Европейския съюз от Либия.
