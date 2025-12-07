23 загинали при пожар в нощен клуб в индийския щат Гоа

Най-малко 23 души са загинали при пожар в популярен нощен клуб в индийския курортен щат Гоа, предаде АФП. Сред жертвите има и няколко туристи.

Пожарът е избухнал около полунощ в клуб в Арпора, в северната част на Гоа.

„Днес е много болезнен ден за всички нас в Гоа. Тежък пожар в Арпора отне живота на 23 души“, написа главният министър Прамод Саван в X.

„Посетих мястото на инцидента и разпоредих разследване. Всички, които бъдат признати за виновни, ще понесат най-строги санкции по закона — всяка небрежност ще бъде наказана“, добави той.

Саван съобщи пред журналисти, че „трима или четирима“ от загиналите са туристи. Трима души са починали от изгаряния, а останалите — от задушаване.

Гоа, бивша португалска колония на брега на Арабско море, привлича милиони туристи годишно със своя нощен живот, пясъчни плажове и спокойна крайбрежна атмосфера.