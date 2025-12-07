НА ЖИВО
          Агресия в София: Шофьор стреля с въздушно оръжие след засичане

          Конфликт между водачи на пътя в столицата е ескалирал до употреба на оръжие. Инцидентът се е случил на кръстовището между улица „Опълченска“ и булевард „Тодор Александров“ в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) пред БТА.

          Причината за напрежението е засичане между два автомобила. В разгара на спречкването единият от шофьорите е произвел изстрел с въздушно оръжие. От полицията уточняват, че сигналът за произшествието е постъпил във времевия интервал между 19:00 и 20:00 часа.

          На мястото е изпратен медицински екип, като единият от участниците в скандала е прегледан от Спешна помощ. От СДВР допълниха, че е образувано досъдебно производство, а работата по случая продължава активно.

