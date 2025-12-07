Атлетик Билбао победи Атлетико Мадрид с 1:0 у дома в двубой от 15-ия кръг на Ла Лига! В герой за „лъвовете“ се превърна Алекс Беренгер, който вкара единствения гол, с който баските събраха 23 точки и се изкачиха до 7-ото място, докато „дюшекчиите“ остават 4-и с 31 точки след втората си поредна загуба.

На „Сан Мамес“ първата по-добра възможност бе за гостите от Мадрид. В 18-ата минута Тиаго Алмада стреля от движение, но Унай Симон направи страхотно спасяване.

Баските отговориха с пробив на Нико Уилямс в 22-ата минута, когато острието стреля от границата на наказателното поле, но не уцели вратата.

Четири минути по-късно съдията подмина претенции от Нико Уилямс за дузпа.

Малко след изтичането на час игра домакините отново искаха 11-метров наказателен удар, този път за фал срещу Алекс Беренгер, но реферът Алехандро Руис отново замълча.

В 72-ата минута Ойан Сансет стреля от дистанция, но топката профуча над вратата на Ян Облак.

Така се стигна до 85-ата минута, когато Александър Сьорлот стреля право в ръцете на Симон.

При ответната атака Нико Уилямс се впусна на пробив от лявото крило в наказателното поле. Последва пас към дъгата на наказателното поле, където връхлиташе Алекс Беренгер, който с прекрасен изстрел прати топката в мрежата и хвърли в екстаз трибуните на „Сан Мамес“.

След това попадение хората на Диего Симеоне се вдигнаха в атака в търсене на изравняване. Техните опити обаче завършиха с провал и при последния съдийски сигнал Атлетик Билбао ликуваше с победата, докато Атлетико Мадрид допусна второ поредно поражение в Ла Лига.