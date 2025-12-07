НА ЖИВО
          Борусия Дортмунд надви Хофенхайм с 2:0 

          Въпреки този пропуск, тимът на Нико Ковач се поздрави с победата и остава в битката за челните позиции в Бундеслигата

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Борусия Дортмунд постигна втора поредна победа в Бундеслигата, след като надви Хофенхайм у дома с 2:0 в двубой от 13-ия кръг на германския шампионат.

          Успехът за „жълто-черните“ дойде след голове на Юлиан Бранд и Нико Шлотербек, като така те събраха 28 точки и се намират на трето място, като са на точка от втория РБ Лайпциг. Хофенхайм пък допуска първа загуба в Бундеслигата от 6 мача и остава с 23 точки на 5-ата позиция.

          На „Сигнал Идуна Парк“ домакините искаха дузпа, след като Серу Гираси падна на тревата след съприкосновение с противник в 21-ата минута, но съдията Флориан Бадщубнер подмина претенциите на Борусия.

          Две минути преди края на първото полувреме Ян Коуто центрира ниско в наказателното поле отдясно и намери Юлиан Бранд на далечната греда, откъдето десетката в състава на Дортмунд прати топката в мрежата на Хофенхайм!

          След час игра Борусия изпълни ъглов удар, след който топката стигна до Феликс Нмеча, който я пусна към границата на наказателното поле, където бе Нико Шлотербек и капитанът с хубав шут с левия крак реализира второ попадение!

          Борусия Дортмунд можеше да стигне до трети гол в 90-ата минута, когато Коуто пусна пас от дълбочина за Гираси, но ударът на нападателя рикошира в напречната греда.

          Въпреки този пропуск, тимът на Нико Ковач се поздрави с победата и остава в битката за челните позиции в Бундеслигата.

