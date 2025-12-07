Частичните местни избори в Букурещ завършиха с 31,5% активност – по-ниска от юни, но по-висока от прогнозите

В Букурещ се проведоха частични местни избори, след като досегашният кмет на румънската столица Никушор Дан беше избран за президент. За поста се състезаваха 17 кандидати, а право на глас имаха около 1,8 млн. граждани. Избирателните секции работиха от 07:00 до 21:00 ч., като час преди края активността достигна 31,5% — с четири пункта по-ниска спрямо юни 2024 г.
До 20:00 ч. 568 000 души (31,5%) са упражнили правото си на глас. Най-висока активност е отчетена в сектори 6 и 1, а най-ниска — в сектори 3 и 5.
Частични избори се проведоха и в още 11 окръга, където кметове и областни управители са напуснали постовете по различни причини.
Динамика на избирателната активност в Букурещ
- 19:00 ч. – 29,63% (535 000 гласували)
- 18:00 ч. – 27,27% (491 000)
- 17:00 ч. – 24,40% (440 000)
- 16:00 ч. – 21,75% (393 000)
- 15:00 ч. – 19,19% (346 000)
- 14:00 ч. – 16,37% (295 000)
- 13:00 ч. – 13,17% (237 000)
- 12:00 ч. – 9,61%
Най-активни бяха избирателите между 45 и 64 години (38,3%), следвани от гражданите над 65 години (28,1%).
Исторически контекст
- 2024 г. (юни): 41,31% активност; победител – Никушор Дан (47,65%).
- 2020 г.: 36,93% активност; отново победа за Дан (42,81%).
(Данни: „Румъния Джърнал“)
Инциденти по време на изборния ден
Румънското вътрешно министерство съобщи за няколко нарушения:
- Образувани са дела срещу двама граждани и председател на секционна комисия, гласували без необходимия срок на пребиваване.
- Двама други избиратели са подали вот с изтекли удостоверения за местоживеене.
Какво казаха политиците?
Президентът Никушор Дан:
Гласувах за „Западна Румъния“ и за кандидат, неподвластен на корупционни лобита.
Подкрепи въвеждането на двутуров вот.
Бившият президент Траян Бъсеску:
Гласувах с тревога заради финансовото състояние на страната и токсичния политически климат.
Чиприян Чуцу (Националнолиберална партия):
Определи избора като решаващ и призова за активно гласуване.
Каталин Друла (Съюз за спасение на Румъния):
Гласувах за честно управление и бъдеще без вредни влияния.
Изведе като приоритети транспортната мрежа, топлопреноса и градското планиране.
Даниел Балуца (социалдемократи):
Букурещ е парализиран от скандали и хаос; трябва да се върнем към европейските проекти.
Анка Александреску (независима, подкрепена от AUR):
Стремя се към Букурещ, в който може да се живее.
Ана Чичеаля (СЕНС):
Гласувала е, мислейки за бъдещия образ на града.
Какво следва?
Окончателните резултати се очакват след преброяването на бюлетините в следващите часове.