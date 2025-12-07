НА ЖИВО
      понеделник, 08.12.25
          НачалоЕвропаПолитика

          Частичните местни избори в Букурещ завършиха с 31,5% активност – по-ниска от юни, но по-висока от прогнозите

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В Букурещ се проведоха частични местни избори, след като досегашният кмет на румънската столица Никушор Дан беше избран за президент. За поста се състезаваха 17 кандидати, а право на глас имаха около 1,8 млн. граждани. Избирателните секции работиха от 07:00 до 21:00 ч., като час преди края активността достигна 31,5% — с четири пункта по-ниска спрямо юни 2024 г.

          До 20:00 ч. 568 000 души (31,5%) са упражнили правото си на глас. Най-висока активност е отчетена в сектори 6 и 1, а най-ниска — в сектори 3 и 5.

          Частични избори се проведоха и в още 11 окръга, където кметове и областни управители са напуснали постовете по различни причини.

          Динамика на избирателната активност в Букурещ

          • 19:00 ч. – 29,63% (535 000 гласували)
          • 18:00 ч. – 27,27% (491 000)
          • 17:00 ч. – 24,40% (440 000)
          • 16:00 ч. – 21,75% (393 000)
          • 15:00 ч. – 19,19% (346 000)
          • 14:00 ч. – 16,37% (295 000)
          • 13:00 ч. – 13,17% (237 000)
          • 12:00 ч. – 9,61%

          Най-активни бяха избирателите между 45 и 64 години (38,3%), следвани от гражданите над 65 години (28,1%).

          Исторически контекст

          • 2024 г. (юни): 41,31% активност; победител – Никушор Дан (47,65%).
          • 2020 г.: 36,93% активност; отново победа за Дан (42,81%).

          (Данни: „Румъния Джърнал“)

          Инциденти по време на изборния ден

          Румънското вътрешно министерство съобщи за няколко нарушения:

          • Образувани са дела срещу двама граждани и председател на секционна комисия, гласували без необходимия срок на пребиваване.
          • Двама други избиратели са подали вот с изтекли удостоверения за местоживеене.

          Какво казаха политиците?

          Президентът Никушор Дан:

          Гласувах за „Западна Румъния“ и за кандидат, неподвластен на корупционни лобита.
          Подкрепи въвеждането на двутуров вот.

          Бившият президент Траян Бъсеску:

          Гласувах с тревога заради финансовото състояние на страната и токсичния политически климат.

          Чиприян Чуцу (Националнолиберална партия):

          Определи избора като решаващ и призова за активно гласуване.

          Каталин Друла (Съюз за спасение на Румъния):

          Гласувах за честно управление и бъдеще без вредни влияния.
          Изведе като приоритети транспортната мрежа, топлопреноса и градското планиране.

          Даниел Балуца (социалдемократи):

          Букурещ е парализиран от скандали и хаос; трябва да се върнем към европейските проекти.

          Анка Александреску (независима, подкрепена от AUR):

          Стремя се към Букурещ, в който може да се живее.

          Ана Чичеаля (СЕНС):

          Гласувала е, мислейки за бъдещия образ на града.

          Какво следва?

          Окончателните резултати се очакват след преброяването на бюлетините в следващите часове.

