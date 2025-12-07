Депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев коментира пред БГНЕС, че актуалният вариант на държавния бюджет няма нищо общо с предходния проект и отразява напълно исканията на недоволните. Според него всички спорни моменти, които предизвикаха напрежение, са изчистени.

„От него отпаднаха всички увеличения на осигуровки, на данък дивидент, тоест всичко, което иска протестът, го има в новия бюджет“, категоричен бе Добрев.

Народният представител акцентира върху постигнатото съгласие между социалните партньори. „Всички промени са подкрепени както от работодателите, така и от синдикатите. Няма никой в тази държава, който е на институционално ниво и да е против този бюджет“, заяви той, допълвайки, че ако в сряда има протестни действия, те вероятно ще бъдат насочени срещу друга тема, а не срещу финансовата рамка.

Добрев разясни и ситуацията около слуховете за отлагане на мерки във времето. „В средносрочната рамка е записано, че вероятно от 2027 г. ще има увеличение с 1% на осигуровката, но това е прогноза. Ние сега не правим бюджет за 2027, а за 2026 г. И в него няма увеличение на осигуровките, няма увеличение на данъците, няма СУПТО. Всичко, което искаше протестът, в сегашния вариант на бюджета фигурира“, обясни депутатът.

По думите му опозицията по дефиниция е недоволна, но фактите в документа са категорични. Добрев призова критиците първо да се запознаят с текстовете: „Бюджетът освен таблици има и описателна част. Там в разказвателен вид е обяснено какво се прави в бюджета. Препоръчвам на всички преди да излязат да протестират да го прочетат“.

Относно процедурата по приемане, той изрази увереност, че няма риск държавата да остане без финансова рамка след 1 януари, освен ако работата на парламента не бъде целенасочено блокирана. При необходимост съществува и вариант за удължителен закон.

Добрев очерта и графика за придвижване на текстовете – очаквания за заседание на Тристранния съвет и Министерския съвет, след което бюджетът да бъде внесен в Народното събрание. Проектобюджетът за 2026 г. е първият, разписан в евро, като се очаква внасянето му в парламента да стане на 8 декември.

Ключовите промени в новата рамка включват отпадане на увеличението на данък дивидент от 5% на 10%, както и отказ от вдигането на осигурителната вноска с 2%, което бе планирано за началото на 2026 г. Премахнато е и изискването за софтуера СУПТО.

В сектора на доходите се предвижда отвързване на заплатите в МВР, отбраната и висшето образование от автоматичните механизми, но минималната работна заплата остава обвързана със средната, като размерът ѝ за следващата година е фиксиран на 620 евро.

Заложеният дефицит за 2026 г. е 3,0% от БВП, като се планира той да спадне до 2,8% през 2027 г. и 2,4% през 2028 г. Капиталовата програма е редуцирана със 750 милиона евро. Предвидена е и административна оптимизация чрез съкращаване на 5500 трайно незаети щатни бройки, както и замразяване на възнагражденията в изпълнителната власт за 2026 г. на нивата от 2025 г.