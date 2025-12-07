„Не ми харесва, че са замразени обезщетенията за безработица, майчински. Но на политическата среща стана ясно, че няма друг начин“, заяви пред журналисти президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Коментарът му дойде непосредствено преди началото на заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), в чийто дневен ред е заложено разглеждането на проектобюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година.

Въпреки критиките към замразените социални плащания, синдикалният лидер изрази удовлетворение от предвиденото увеличение на средствата за възнаграждения на служителите в самия НОИ.

Според Манолов КТ „Подкрепа“ най-вероятно ще даде своята подкрепа за план-сметката на ДОО, макар и „със скърцане на зъби“. Той обясни, че липсата на допълнителни постъпления, следствие от решението вноската за пенсии да не бъде вдигана през следващата година, ще бъде компенсирала чрез преструктуриране на вътрешните разходи и доплащане от страна на държавата.

„В политически ситуации като тази едва ли можем да очакваме смели решения“, допълни президентът на конфедерацията.

Манолов коментира, че постигнатите до момента договорености са изпълнени, но съществуват теми, по които все още няма съгласие или възможност за разбирателство. Той уточни, че е имало обещания за осигуряване на средства за отглеждане на деца без родители през следващата година, но въпросът остава отворен.