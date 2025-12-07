НА ЖИВО
          Начало Европа Политика

          Чиприан Чуку печели изборите за кмет на Букурещ с 35,82% при 95% преброени бюлетини – ОБНОВЕНА

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Чиприан Чуку, кандидат на Националнолибералната партия, спечели кметските избори в Букурещ. При преброени 95% от бюлетините той получава 198 293 гласа (35,82%).

          Изненадващо на второ място се класира Анка Александреску, подкрепена от „Алианс за обединение на Румъния“, с 122 598 гласа (22,15%), изпреварвайки кандидата на социалдемократите Даниел Балуца, който остава трети със 114 377 гласа (20,66%).

          Първи думи на новоизбрания кмет

          „В кметството ни очаква много работа и множество проекти. Искам Букурещ да бъде проектът на живота ми – не за кратко, а в дългосрочен план“, заяви Чуку, цитиран от „Румъния Джърнъл“.

          Той подчерта, че възнамерява да работи съвместно с партиите от управляващата коалиция, особено формациите от център-дясното, за да гарантира ефективно управление на румънската столица.

          Чуку благодари на премиера Илие Боложан, на колегите си от Националнолибералната партия и на всички, подкрепили кампанията му.

          „Фокусирах се изцяло върху позитивни послания – визията и проектите, които представих пред жителите на Букурещ. Призовавам членовете на секционните комисии да бъдат изключително внимателни при преброяването на гласовете“, подчерта той.

          Марчел Чолаку печели изборите в Бузъу

          Бившият премиер Марчел Чолаку спечели частичните избори за председател на Окръжния съвет в Бузъу, като получи двойно повече гласове от втория кандидат. Той ще ръководи областта до лятото на 2028 г.

          „Няма по-голяма награда в политиката от това да се върнеш и да работиш за хората, които са те издигнали. Трябва да внесем последователност и реформа в местната администрация, опирайки се на реалности, които всички виждаме, макар понякога да се преструваме, че не ги забелязваме“, заяви Чолаку след победата.

