Чиприан Чуку печели изборите за кмет на Букурещ с 35,82% при 95% преброени бюлетини – ОБНОВЕНА

Чиприан Чуку, кандидат на Националнолибералната партия, спечели кметските избори в Букурещ. При преброени 95% от бюлетините той получава 198 293 гласа (35,82%).
Изненадващо на второ място се класира Анка Александреску, подкрепена от „Алианс за обединение на Румъния“, с 122 598 гласа (22,15%), изпреварвайки кандидата на социалдемократите Даниел Балуца, който остава трети със 114 377 гласа (20,66%).
Първи думи на новоизбрания кмет
Той подчерта, че възнамерява да работи съвместно с партиите от управляващата коалиция, особено формациите от център-дясното, за да гарантира ефективно управление на румънската столица.
Чуку благодари на премиера Илие Боложан, на колегите си от Националнолибералната партия и на всички, подкрепили кампанията му.
Марчел Чолаку печели изборите в Бузъу
Бившият премиер Марчел Чолаку спечели частичните избори за председател на Окръжния съвет в Бузъу, като получи двойно повече гласове от втория кандидат. Той ще ръководи областта до лятото на 2028 г.
Марчел Чолаку печели изборите в Бузъу
Бившият премиер Марчел Чолаку спечели частичните избори за председател на Окръжния съвет в Бузъу, като получи двойно повече гласове от втория кандидат. Той ще ръководи областта до лятото на 2028 г.
като при нас още не са преброили гласовете печели не е нагласено не хич !!!