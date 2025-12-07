Ердоган призова Мадуро да поддържа диалог със САЩ на фона на опасения от военни действия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разговаря по телефона с венецуелския си колега Николас Мадуро и го призова да „поддържа отворен диалога“ с Вашингтон на фона на растящите опасения от евентуални американски военни действия, предаде АФП.

„Важно е каналите за комуникация между САЩ и Венецуела да останат отворени", заявил Ердоган, според съобщение на неговата канцелария в X, като изразил надежда, че „напрежението ще се успокои възможно най-скоро".

Ердоган подчерта, че Анкара следи отблизо развитието и вярва, че „проблемите могат да бъдат решени чрез диалог“.

По-рано тази седмица текущият президент на Америка Доналд Тръмп събра ключовите си съветници по националната сигурност, за да обсъдят ситуацията във Венецуела след месеци ескалация. Тръмп обвинява Мадуро, че оглавява наркокартел — твърдение, което Каракас категорично отрича.

Вашингтон засилва натиска върху Венецуела чрез значително военно присъствие в Карибския басейн. САЩ извършиха над 20 удара по лодки, за които твърдят, че са участвали в наркотрафик — атаки, при които са загинали най-малко 87 души. До момента не са представени доказателства, че плавателните съдове имат връзка с предполагаемия наркотрафик.

Миналия месец САЩ разположиха в Карибите най-големия самолетоносач в света заедно с бойна флотилия и обявиха венецуелското въздушно пространство за „напълно затворено“ в рамките на предполагаема операция срещу наркотрафика.

Турция поддържа тесни отношения с Каракас. Ердоган посети Венецуела през 2018 г., за да демонстрира подкрепа за Мадуро, след като Вашингтон и няколко европейски държави не признаха преизбирането му заради обвинения в измама.

Различни американски официални лица и медии предполагат, че ако Мадуро бъде свален, той може да потърси убежище в Турция.