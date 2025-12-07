Греда, отменени попадения и равенство между Берое и Септември

Берое и Септември София завършиха 0:0 в среща от последния за календарната година 19-и кръг в Първа Лига. Въпреки липсата на голове на стадиона под Аязмото двубоят предложи доста интересни моменти. И двата тима достигнаха до няколко отлични възможности за попадение, но неточните изстрели и добрите намеси на двамата вратари запазиха равенството.

- Реклама -

През първата част гостите от столицата бяха по-активни и две техни попадения бяха отменени правилно. В първия случай заради излязла топка извън терена при центриране от корнер, а след това заради засада на Бертран Фурие. Старозагорци пък удариха греда.

След почивката Берое натисна и редеше положение след положение, но Алберто Салидо не успя да се разпише на няколко пъти, а и добри спасявания се отчете Янко Георгиев. В края на двубоя и Септември можеше да измъкне победата, но с пропуски се отчетоха Фурие и Клери Сербер.

Равенството позволи на състава на Хосу Урибе да прекъсне серията си от две поредни загуби и да увеличи актива си на 16 пункта, което го оставя на 13-ата позиция. Испанецът обаче остава без успех след завръщането си под Аязмото. Отборът на Славко Матич също спря негативната тенденция, вземайки първа точка след три поредни поражения. Септември вече разполага с 15 точки и се изкачва на 14-о място в класирането.