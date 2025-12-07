НА ЖИВО
          Гьозтепе на Мъри Стоилов опита, но падна от Трабзонспор

          Трабзон надигра „Гьоз-Гьоз" и закономерно стигна до трите точки

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Трабзонспор победи водения от Станимир Стоилов Гьозтепе с 2:1 като гост на „Гюрсел Аксел“ в мач от 15-ия кръг на турската Суперлига.

          Трабзон надигра „Гьоз-Гьоз“ и закономерно стигна до трите точки, с които вече е втори с 34,на две зад Галатасарай и една пред Фенербахче. Тимът на Мъри е четвърти с 26.

          През първата част голове не паднаха, но през втората Ернест Мучи на два пъти се разписа за Трабзонспор. Първо в 46-ата минута, а след това и в 76-ата.

          В 78-ата Вагнер Пина остави гостите с човек по-малко след директен червен картон, а Гьозтепе се възползва от численото си превъзходство.

          В 85-ата минута Жуниор Олайтан стреля от свободен, Андре Онана изби, а при добавката Антъни Денис се разписа с красив изстрел от далечна дистанция.

          Дълбоко в добавеното време Гьозтепе също остана с десет души на терена, след като Ралдни получи втори жълт и респективно червен картон.

