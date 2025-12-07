Хамас: Готови сме да предадем оръжията си при край на израелската окупация

Хамас заяви, че е готов да предаде оръжията си в Ивицата Газа на палестинска власт, която управлява територията, при условие че израелската военна окупация бъде прекратена, предаде АФП.

„Оръжията ни са свързани с наличието на окупация и агресия. Ако окупацията приключи, тези оръжия will бъдат поставени под властта на държавата", заяви главният преговарящ на Хамас и ръководител на движението в Газа Халил ал-Хайя.

Бюрото на Хайя уточни, че той има предвид суверенна и независима палестинска държава.

Хайя добави, че движението „приема разполагането на сили на ООН“ като разделителна мисия, натоварена с наблюдение на границите и гарантиране на спазването на прекратяването на огъня в Газа. Това подчертава отказа на Хамас да приеме международна мисия, чиято цел би била разоръжаването на групировката.