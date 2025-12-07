НА ЖИВО
          Иво Сиромахов с остра критика: „Политиците осребряват ентусиазма на децата си"

          Иво Сиромахов
          Иво Сиромахов
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Писателят и сценарист Иво Сиромахов публикува остър коментар в социалните мрежи, в който разкритикува политическите лидери заради поведението им на фона на протестите на младите хора.

          Според него, докато „децата на България мръзнат по площадите в търсене на отнетото им бъдеще“, политиците вече подготвят листите си за предстоящите избори, изчисляват мандати и разпределят постове. Сиромахов определя това като „осребряване на ентусиазма“ на младите и като „криене зад гърбовете им“.

          Той упреква управляващите сили, че неколкократно са предавали избирателите си, а сега се готвят да „предадат и децата си“. По думите му политиците „задушават“ гражданската енергия, като поставят собствените си интереси пред обществените.

